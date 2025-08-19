東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6491　高値0.6524　安値0.6482

0.6558　ハイブレイク
0.6541　抵抗2
0.6516　抵抗1
0.6499　ピボット
0.6474　支持1
0.6457　支持2
0.6432　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5922　高値0.5943　安値0.5910

0.5973　ハイブレイク
0.5958　抵抗2
0.5940　抵抗1
0.5925　ピボット
0.5907　支持1
0.5892　支持2
0.5874　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3803　高値1.3831　安値1.3783

1.3876　ハイブレイク
1.3854　抵抗2
1.3828　抵抗1
1.3806　ピボット
1.3780　支持1
1.3758　支持2
1.3732　ローブレイク