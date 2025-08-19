東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6491 高値0.6524 安値0.6482
0.6558 ハイブレイク
0.6541 抵抗2
0.6516 抵抗1
0.6499 ピボット
0.6474 支持1
0.6457 支持2
0.6432 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5922 高値0.5943 安値0.5910
0.5973 ハイブレイク
0.5958 抵抗2
0.5940 抵抗1
0.5925 ピボット
0.5907 支持1
0.5892 支持2
0.5874 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3803 高値1.3831 安値1.3783
1.3876 ハイブレイク
1.3854 抵抗2
1.3828 抵抗1
1.3806 ピボット
1.3780 支持1
1.3758 支持2
1.3732 ローブレイク
オージードル
終値0.6491 高値0.6524 安値0.6482
0.6558 ハイブレイク
0.6541 抵抗2
0.6516 抵抗1
0.6499 ピボット
0.6474 支持1
0.6457 支持2
0.6432 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5922 高値0.5943 安値0.5910
0.5973 ハイブレイク
0.5958 抵抗2
0.5940 抵抗1
0.5925 ピボット
0.5907 支持1
0.5892 支持2
0.5874 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3803 高値1.3831 安値1.3783
1.3876 ハイブレイク
1.3854 抵抗2
1.3828 抵抗1
1.3806 ピボット
1.3780 支持1
1.3758 支持2
1.3732 ローブレイク