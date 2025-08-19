優木瑛美、離婚を報告「離婚理由については…」「この先私の人生全てをかけて娘を世界一幸せにする」
タレントで俳優の優木瑛美（ゆうき・えみ／36）が18日、自身のXを更新し、離婚したことを報告した。
【写真あり】優木瑛美、離婚を報告＜報告全文＆近影＞
優木は、【ご報告】と題し、「私事で恐縮ではございますが、この度離婚いたしましたことをご報告させていただきます」と書き出し。「愛する皆様に隠し事など本来はしたくないのですが…申し訳ありませんが離婚理由については伏せさせていただきます」とつづった。
続けて「１つ確実に言えるのは…この先私の人生全てをかけて娘を世界一幸せにする為に頑張るだけです！」と決意を新たに「たくさんの方にお祝いの言葉や応援していただいておりましたので、このような場でのご報告で大変失礼ではございますがお伝えさせていただきました」と伝えた。
そして「大変な事の方が多い茨の道かも知れませんが、父と母どちらの役割も出来るよう精進して参ります！」と意気込み、「こんな私ですが、今後とも応援の程どうかよろしくお願いいたします」と結んだ。
優木は、1988年9月29日生まれ、兵庫県出身。俳優としてNHK『べっぴんさん』『ごちそうさん』などに出演したほか、NHK『歴史秘話ヒストリア』、 MBS『ちちんぷいぷい』『歌ネタ王決定戦2013、2014』などに出演。プライベートでは、2023年5月に一般人との結婚を発表。同年11月に女児の出産を報告していた。
