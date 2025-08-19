学園BL小説の金字塔『タクミくんシリーズ』、ついに連ドラ化！ メインカップルは塩崎太智×加藤大悟
塩崎太智と加藤大悟をメインカップルのキャストを演じるドラマ『タクミくんシリーズ −Drama−』（BSフジ・FOD）が、9月21日より放送・独占配信されることが決定。あわせて、ポスタービジュアルと代表カットが解禁された。
【写真】名門・全寮制男子校で繰り広げられる恋『タクミくんシリーズ』代表カットも公開！
1992年の刊行開始以来、累計500万部を超える大人気小説『タクミくんシリーズ』は、全寮制男子校を舞台に、少年たちの繊細で切ない恋模様を描いた学園ラブストーリー。全28巻にわたる原作小説の完結後も、時系列順に再編集した『タクミくんシリーズ 完全版』や、大人になった登場人物たちのその後を描くスピンオフ『崎義一の優雅なる生活』などが刊行され、今なお根強い支持を集めている。
名門の全寮制男子校祠堂学院に通うタクミとギイが、さまざまな事件を経て、ついに恋⼈同⼠になる学園ラブストーリーは、コミカライズ、ドラマCD、舞台など多彩なメディア展開を経て、2007年には実写映画化され話題を呼び、以降2011年までに旧シリーズ全5作が劇場公開。さらに2023年には、待望の新シリーズ映画『長い長い物語の始まりの朝。』が公開され、世代を超えて愛され続けている。
このたび、試練を乗り越えながら深い愛情を育んでいくメインカップルのキャストに加え、同じ祠堂学院高等学校に通い、それぞれに複雑な恋を抱える登場人物たちを演じる注目の若手キャスト陣が解禁された。
主人公・葉山託生（通称：タクミ）を演じるのは、俳優としてTBS『イグナイト‐法の無法者‐』、MBSドラマイズム『その着せ替え人形は恋をする』など話題作に立て続けに出演する塩崎太智。5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーとしても現在大バズり中だ。タクミ役への抜擢に塩崎は、「この作品に出会えて、タクミを演じられることができて、本当に嬉しかったです」とコメント。
タクミの恋人・崎義一（通称：ギイ）を演じるのは、ミュージカル『刀剣乱舞』の山姥切国広役や『ヒプノシスマイク‐Division Rap Battle‐』の四十物十四役で人気を博す加藤大悟。前作映画に引き続き、クールで内に熱を秘めたギイ役を再び演じ、BLファンの心をつかんで離さない存在感を発揮する。ギイ役として続投での参加に、加藤は「前回の映画に引き続き、ギイを演じることができとても嬉しく思います」と喜びを明かした。
さらに、2人を取り巻く祠堂学院の仲間たちとして、ダンス＆ボーカルグループ・ONE N’ ONLYの山下永玖、スターダストとエイベックスの共同プロジェクトから誕生したONE LOVE ONE HEARTの相原一心、『機界戦隊ゼンカイジャー』（テレビ朝日系）『ジョフウ 〜女性に××××って必要ですか？〜』（テレビ東京系）で活躍する世古口凌、『相棒season22』（テレビ朝日系）『3年C組は不倫してます。』（日本テレビ系）など話題作への出演が続く祐楽、映画『推しの子』『君とゆきて咲く 〜新選組青春録〜』（テレビ朝日系）で俳優としても存在感を放つ柊太朗、そしてEBiDAN研究生の選抜メンバーから結成された「BATTLE BOYS」出身で、近年は俳優業に力を注ぐ宮本龍之介ら、個性豊かな若手俳優たちが集結する。
あわせて解禁されたビジュアルは、『タクミくんシリーズ』の世界観を、やわらかな光とともにエモーショナルに切り取っている。中央に描かれるのは、主人公・葉山託生＝タクミ（塩崎）と、その恋人・崎義一＝ギイ（加藤）。塩崎は、繊細さと儚さをまとった表情で、人に触れられない“人間接触嫌悪症”のタクミの心情を体現し、加藤はそんな彼を包み込むように寄り添っている。右側には、彼らと同じ祠堂学院に通う仲間たちの恋模様が3組描かれ、それぞれの表情や仕草が、言葉にできない感情の揺らぎを巧みに映し出し、物語の広がりを感じさせる。
「神様、僕に勇気をください――」というコピーが添えられたこのビジュアルは、恋することの不安と希望、そして“誰かを想う強さ”をまっすぐに表現。見る者の胸をぎゅっと締めつける、青春ラブストーリーのはじまりを予感させる。
ドラマ『タクミくんシリーズ −Drama−』（全6話）は、BSフジ・FODにて9月21日より放送・独占配信。
※塩崎太智の「崎」は「たつさき」が正式表記。
※塩崎太智、加藤大悟ほかのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■主演：塩崎太智（葉山託生役）
本作で初主演を務めさせていただきます塩崎太智です。この作品に出会えて、タクミを演じられることができて、本当に嬉しかったです。繊細に揺れ動く心情、そして登場人物たちの関係性など、皆さんに楽しんでいただける作品となっています。この作品がたくさんの方に届きますように。ぜひご期待ください！
■主演：加藤大悟（崎義一役）
皆様、崎義一を演じさせていただきました加藤大悟です。前回の映画に引き続き、ギイを演じることができとても嬉しく思います。
ギイは自分とは全く正反対の役ですが、さまざまな想像を巡らせながら、自分に落とし込みながら頑張りました。そして、同い年であるタクミ役のだいちくんと共に撮影前も台本を沢山読み合わせしたり、色々なパターンを試しながら撮影させていただきました！
前回の映画版とも比べて、ギイを楽しんでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
■山下永玖（三洲新役）
三洲新役の山下永玖です。今回は『タクミくんシリーズ』に三洲役として出演することが決まり本当に嬉しかったです。台本を読んで三洲はすごく自分のパーソナルスペースを大事にする性格で真行寺が三洲に対して熱烈な思いを伝え続けますが上手く交わすというか少し冷めてるクールなキャラなのでその掛け合いが演じていて面白かったです！
劇中は2人のシーンが多く、一心くんとは同じ事務所で面識はありましたが作品での共演はなくほぼ初めましてでしたがとても話しやすくて身長の高いイケメンな青年でした！いろんなお話もしたので仲良くなれたかなと思います！ クールでそっけないキャラは初めて演じましたが少しでも三洲新の良さが届いてくれたら嬉しいです！
■相原一心（真行寺兼満役）
『タクミくんシリーズ』真行寺役の相原一心です！ 撮影では演技や役作りにとても苦戦しましたが、永玖くんや太智くんが声をかけてくれたり現場にいる皆さんが色んなことを教えてくれて、そうしてやっと真行寺が作れたと思います。監督も何も分からない僕に1から全部教えてくださり撮影もできるまでみなさんが付き合ってくれて本当に感謝しかありません。撮影を通してすごく勉強させてもらいました！ この作品に関われて本当に良かったです。色んなペアが出てくるので、みなさんのお気に入りペアをみつけちゃってください！
■世古口凌（高林泉役）
高林を演じました世古口凌です。長く愛され続けている『タクミくんシリーズ』に出演させていただけたこと、光栄に思います。ギイとタクミはもちろん他にも魅力的かつアグレッシブなキャラクターがたくさん登場します。ちょっと不器用な高林と吉沢の恋模様も楽しんでいただけたら幸いです！
■祐楽（吉沢道雄役）
『タクミくんシリーズ』で吉沢道雄役を演じることになりました、祐楽です。この作品に出演させていただけることを、とても嬉しく思っています。正義感が強く、まっすぐなところが吉沢の魅力だと感じています。一方で、吉沢とはまったく性格の異なる高林との2人の物語の展開、関係にもぜひご注目ください。登場人物それぞれに魅力がありますが、吉沢には自分自身と重なるような、譲れない思いの強さを感じました。多くの方に、吉沢と高林というふたりを愛していただけたら嬉しいです。
■柊太朗（赤池章三役）
沢山の同年代の皆さんと共演できて、スタッフの皆さんも優しくて、とても有意義な時間を過ごすことが出来ました。特に主演のお2人とは年齢も同じで、現場も泊まり込みの撮影だったのでとても濃い時間でした。原作を読ませていただいて、とても想いの強さが際立つ作品だなと感じましたし、学校生活というのもすごく新鮮でしたので、楽しんでお芝居に取り組みました。そして、ロケーションが毎日綺麗だったのでどう映像になって、どう皆様に届くのかとても楽しみです。よろしくお願いいたします。
■宮本龍之介（柴田俊役）
柴田俊役を演じさせていただきました、宮本龍之介です。柴田俊は落ち着いた雰囲気で、「立っているだけで務まる」と言われているような頼れる風紀委員長の3年生です。
僕も原作を何度も読み返し、柴田俊というキャラクターを丁寧に演じさせていただきました。柴田俊は柊太朗さん演じる赤池章三とのシーンが多く、2人の作る空間はまるで時間がゆっくり進むような空気感が流れていると思います。そこもぜひ楽しんで見てみて下さい。
■ごとうしのぶ（原作）
仕事の都合で撮影現場にお邪魔することはできませんでしたが、主演のおふたりがサインしてくださったドラマ台本が後日手元に届きました。そのサイン、「文字はヤンチャですが気持ちはとても籠もっています！」というプロデューサーさんの解説付きで、あまりの可愛らしさに気持ちがほっこりいたしました。どんなドラマになるのか視聴者の皆様と同じようにドキドキしたくて届いた台本の中身には目を通していないのですが、主題歌も含め、オンエアを楽しみにしています。
