・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６３．４２ドル（＋０．６２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３３７８．０ドル（－４．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３７９５．１セント（＋５．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５０２．７５セント（－３．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝３８３．００セント（－０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０２０．７５セント（－１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　２９６．０２（＋０．４８）

