１８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６３．４２ドル（＋０．６２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３７８．０ドル（－４．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３７９５．１セント（＋５．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０２．７５セント（－３．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８３．００セント（－０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２０．７５セント（－１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９６．０２（＋０．４８）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６３．４２ドル（＋０．６２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３７８．０ドル（－４．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３７９５．１セント（＋５．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０２．７５セント（－３．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８３．００セント（－０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２０．７５セント（－１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９６．０２（＋０．４８）
出所：MINKABU PRESS