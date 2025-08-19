◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた敵地・ロッキーズ戦の前に、今季１０度目の登板となる２０日（同２１日）に向け、ブルペン入りし、投球練習を行った。これまでは登板翌日が休養日にあたっていたが、今週は登板翌日に当たる２１日（同２２日）が敵地ロッキーズ４戦目にあたる。ロバーツ監督が試合前に取材に応じ、起用法について「まだ決めていないが、どう判断するかを考えている」と熟考の姿勢を示した。

この日からロッキーズとの３連戦の舞台となる敵地のクアーズ・フィールドは、標高約１６００メートルに位置。高地で気圧が低いため空気抵抗が少なく、他球場に比べて約１０％、打球の飛距離が伸びるとされ“打者天国”とも呼ばれており、大谷は同球場では初登板となる。

前回１３日（同１４日）の敵地・エンゼルス戦では古巣相手に初登板。エンゼルス時代の２３年８月９日（日本時間１０日）以来７３５日ぶりの勝利はならなかったが、今季最長４回１／３を５安打４失点。２３年ＷＢＣ決勝以来となるトラウトとの勝負は２打席連続三振に封じた。

チームは１５日（同１６日）に５日ぶりにナ・リーグ単独首位に再浮上。４連敗で今季最長１３連戦に突入したが、３連勝と絶好のスタートを切った。