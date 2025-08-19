広島の末包昇大外野手（２９）が１８日、１７日・ヤクルト戦（マツダ）の試合後に新井貴浩監督（４８）から飛ばされたゲキに応える覚悟を示した。出場１４戦連続で４番起用されている大砲。「責任と覚悟を持ってやらないといけない」と表情を引き締めた。

１７日の試合では４打数無安打だった。全ての打席で得点圏に走者を置いていたが、いずれも凡退。新井監督からは、「この悔しさを燃やして、力に変えないといけないと思う。俺が現役の時も相手の４番に負けたくないとかね。そういうふうに思ってやっていたから。さらに成長していくためには、チーム内の競争だけじゃだめだと思う。外に目を向けないと」とハッパをかけられていた。

末包は「最近４番で固定されていますし、チャンスでも回してもらっている。自分としても打点へのこだわりはある」と奮起。「僕が打てればもっと勝ちを引き寄せられると思う。４番として相手の４番に内容として勝っていければと思います」と闘志を燃やした。

１９日からは４差で追うＤｅＮＡとの３連戦。舞台の横浜スタジアムでは現在２試合連続本塁打中で自慢のパワーに期待感は増す。「悔しさを持って反省と分析をしっかりして、同じようなやられ方をしないようにしたいです」と末包。期待をかけてくれている指揮官の思いに応える一打を放つ。