トランプ米大統領が１８日、「米国はウクライナの未来安全保障に関与し続けるだろう」と話した。トランプ大統領は「ウクライナは彼ら（欧州）の第１防衛線」としながらもウクライナに対する米軍派遣の可能性も排除しなかった。

トランプ大統領はただ、ウクライナの安全保障に向けた条件と関連し「プーチン大統領はロシアがウクライナに対する安全保障を受け入れることに同意した。平和協定は達成可能で近い将来できるだろう」と話した。

◇トランプ大統領「米、ウクライナ助け関与する」

トランプ大統領はこの日ホワイトハウスで行われたウクライナのゼレンスキー大統領との首脳会談でウクライナに米軍駐留を含む安全保障提供案に対する質問を受けると「われわれは彼らを助け、関与するだろう」と答えた。

ウクライナに米軍が駐留することになる可能性に対する即答はしなかったが、彼は「われわれは永続的平和を得るだろう。欧州の首脳らと関連した議論をする。結果を（会談後の）午後に教える」と付け加えた。

これに対しＣＮＮは「米軍が海外紛争に介入しないという公約を掲げて当選したトランプ大統領が米軍派兵の可能性に開かれた態度を見せたのは新たな事件。この日の会談の核心議論事案はウクライナの安全保障と関連した米軍の役割になるだろう」と予想する。

トランプ大統領は「プーチン大統領が私の電話を待っている。（米国、ロシア、ウクライナの）３者会談が実現しなければ戦闘が続くだろうが３者会談が実現するならば戦争を終わらせる可能性があると考える」と強調した。

◇ゼレンスキー大統領「ロシアとの３者会談望む」

ゼレンスキー大統領は「われわれはトランプ大統領がこの戦争を中断させ外交的な方法を通じて戦争を終わらせようとする考えを支持する。われわれは戦争を終息させる外交的方法を探す準備ができており、３者会談をする準備もできている」と話した。

ゼレンスキー大統領は「ウクライナの安全保障に向け米軍、情報、装備のうち何が必要か」という質問に「すべて」と答えた。彼は「みなさんの同僚（米国）と武器、人、訓練、情報などについて話し始めた。大きな国、米国、われわれの友人にかかっている」と話した。

彼はただ、この日の会見中に「平和協定に向け地図を再び描く準備ができているか」という質問を受けたが、プーチン大統領が交渉の条件として提示した領土放棄の条件については明確に答えなかった。

プーチン大統領は１５日にアラスカ出行われたトランプ大統領との会談で、ウクライナが東部ドンバス地方を放棄する条件で追加戦線拡大をしないとの意向を明らかにした状態だ。ゼレンスキー大統領はこれまで領土放棄は不可能という立場を何回も繰り返してきた。

◇「ＮＡＴＯ式自動介入」が妥協案か

トランプ大統領が言及したウクライナに対する安全保障提供案は、ウクライナが北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）に加入しないながらもＮＡＴＯ同盟国の軍事的支援を受ける方向になる可能性があるとの見方が出ている。

１５日の首脳会談に同席したウィトコフ特使は、ＣＮＮのインタビューで「米国が（ＮＡＴＯ条約）第５条と類似の保護を提供できる。ＮＡＴＯではなく米国と他の欧州諸国から直接提供されるだろう」と話した。

ＮＡＴＯ条約第５条は、加盟国のうちある国が攻撃を受ければ他のすべての加盟国に対する攻撃と見なして武力使用など必要な措置を取ることができるという集団防衛条項だ。だがＮＡＴＯ加入ではなく「ＮＡＴＯと類似の保護」という方式は法的拘束力がなくとても曖昧だという指摘が出ている。

トランプ大統領はゼレンスキー大統領との会談直後に欧州委員会のフォンデアライエン委員長、ＮＡＴＯのルッテ事務総長、ドイツのメルツ首相、フランスのマクロン大統領、英国のスターマー首相、イタリアのメローニ首相、フィンランドのストゥブ大統領ら欧州諸国首脳らと会い議論を継続した。