両校で監督を務めた小倉全由氏

全国高校野球選手権大会は19日、阪神甲子園球場で準々決勝が行われている。第2試合では、関東第一（東東京）―日大三（西東京）の東京対決が実現。中継するBS朝日のHPでは両校を知る大物が解説を務めると発表され、高校野球ファンを驚かせている。

BS朝日やABCテレビで解説を務めるのは、小倉全由氏だった。小倉氏は1981年に関東第一の監督に就任。85年には夏の甲子園初出場に導き、ベスト8に進出した。さらに87年のセンバツでは準優勝した。その後、97年には日大三の監督に就任。2001年の夏の甲子園で全国制覇を果たした。11年にも高山俊、吉永健太朗らを擁し2度目の優勝を達成した。

15年ぶりとなる“東西東京対決”に相応しい粋な解説者にネット上の高校野球ファンも興奮。「やばすぎる」「これは熱い！」「マジで中継録画しとこかな」「うわぁ最高じゃん」「解説陣がえぐい」「有能キャスティングすぎる」などの声が上がった。

第1試合では帝京前監督の前田三夫氏、第3試合では近江前監督の多賀章仁氏。第4試合は智弁和歌山前監督の高嶋仁氏と、06年に早実を全国制覇に導き、今年の熱闘甲子園キャスターの斎藤佑樹さんが務める。



（THE ANSWER編集部）