オン 絶好調 ゼンデイヤやロエベとの提携で突き進むスポーツ × ファッションの「あいだ」
記事のポイント Onはゼンデイヤ起用やプロテニス選手の活躍を背景に、アパレル事業を急成長させている。 ロエベやFKAツイッグス氏とのコラボを通じてラグジュアリー市場との接点を強化している。 StockXのデータではアシックスやラブブが台頭し、シャネルのバッグは再販価格が倍増している。
ゼンデイヤら著名人とのコラボレーションが貢献2024年6月からオン（On）のアンバサダーを務める俳優ゼンデイヤは、ブランドのアパレル成長戦略で重要な役割を果たしている。8月12日の第2四半期決算説明会で、共同創業者兼エグゼクティブ・コーチェアマンのデイヴィッド・アレマン氏は、「ゼンデイヤとの新しいアパレルをローンチし、ブランド認知をさらに高めている」と述べ、このライフスタイル・アパレルのコラボレーションを「もっともエキサイティングなコレクションのひとつ」と強調した。なお、新たなゼンデイヤ・ラインについての詳細は明かされなかった。この動きは、オンが提携するテニス陣が注目を集めるなかで起こったものだ。プロテニス選手のイガ・シフィオンテクは7月のウィンブルドンで初優勝を果たし、その際にオンのロジャー プロ テニスドレス（120ドル／約1万7600円）とロジャー プロ シューズ（200ドル／約2万9400円）を着用していた。またベン・シェルトンは8月8日、カナディアン・オープンでマスターズ1000初優勝を飾り、パフォーマンスT テニスポロ（90ドル／約1万4千円）、パフォーマンス テニスショーツ（80ドル／約1万1760円）、ロジャー プロ クレー スニーカー（200ドル／約2万9400円）を着用していた。アレマン氏にとって、これらの瞬間は「パフォーマンスとスタイルの融合」を象徴するものだ。同社は2023年末に発表した3カ年戦略計画の目標をすでに上回るペースで進んでいるという。「アパレルはコアパフォーマンスから生まれる。しかしスポーツは新しいファッションなのだ」とアレマン氏はGlossyに語った。「我々はコアスポーツからスポーツファッションへと、高度にプレミアムで独自性のある形で発展している」。このプレミアム路線を支えているのは、素材とR&Dへの投資による製品品質とイノベーションの強化、「優れたブランド体験」の提供、そしてサプライチェーン全体における倫理的かつ持続可能な取り組みだ。
ロエベとのコラボレーションと文化的提携このプレミアムなポジショニングは、オンのラグジュアリーコラボレーションにも表れている。メインラインのクラウドティルト（Cloudtilt）スニーカーは180ドル（約2万6460円）からで、全収益の5％以上を占める9つのフットウェアシリーズのひとつだ。ロエベ（Loewe）版は590ドル（約8万6730円）に設定されている。「ロエベとのコラボレーションはすでに5年になる。フットウェアから始まり、アパレルにも拡張し、非常に好調に推移している」とアレマン氏は語る。「ロエベ版クラウドティルトもメインライン同様プレミアム製品だが、ロエベのタッチによってラグジュアリー市場とより独自な形でつながることができる」。また、ロエベの新クリエイティブディレクターであるジャック・ジャック・マッコロー氏とラザロ・ヘルナンデス氏の新しい視点が、次の章を形作るという。ロエベとの提携に加え、音楽アーティストのFKAツイッグスとのコラボレーションも文化的影響力を示している。同氏のトレーニングカプセルには、パフォーマンスブラ（80ドル／約1万1760円）、ランニングショーツ（100ドル／約1万4700円）、クラウドフロー4（160ドル／約2万3520円）があり、テクノ美学とパフォーマンス性能が融合されている。「ロエベにとどまらず、ゼンデイヤやFKAツイッグスのような最高のクリエイティブタレントとのコラボレーションを広げている」とアレマン氏は語る。決算説明会では、ホフマン氏も、「こうしたパートナーシップがアパレルの需要拡大を加速させており、初回や2回目の購入者がアパレルを買い足している」と補足した。
FKAツイッグスとコラボレーションしたカプセルコレクションも発表した