記事のポイント Onはゼンデイヤ起用やプロテニス選手の活躍を背景に、アパレル事業を急成長させている。 ロエベやFKAツイッグス氏とのコラボを通じてラグジュアリー市場との接点を強化している。 StockXのデータではアシックスやラブブが台頭し、シャネルのバッグは再販価格が倍増している。

ゼンデイヤら著名人とのコラボレーションが貢献

ロエベとのコラボレーションと文化的提携

2024年6月からオン（On）のアンバサダーを務める俳優ゼンデイヤは、ブランドのアパレル成長戦略で重要な役割を果たしている。8月12日の第2四半期決算説明会で、共同創業者兼エグゼクティブ・コーチェアマンのデイヴィッド・アレマン氏は、「ゼンデイヤとの新しいアパレルをローンチし、ブランド認知をさらに高めている」と述べ、このライフスタイル・アパレルのコラボレーションを「もっともエキサイティングなコレクションのひとつ」と強調した。なお、新たなゼンデイヤ・ラインについての詳細は明かされなかった。この動きは、オンが提携するテニス陣が注目を集めるなかで起こったものだ。プロテニス選手のイガ・シフィオンテクは7月のウィンブルドンで初優勝を果たし、その際にオンのロジャー プロ テニスドレス（120ドル／約1万7600円）とロジャー プロ シューズ（200ドル／約2万9400円）を着用していた。またベン・シェルトンは8月8日、カナディアン・オープンでマスターズ1000初優勝を飾り、パフォーマンスT テニスポロ（90ドル／約1万4千円）、パフォーマンス テニスショーツ（80ドル／約1万1760円）、ロジャー プロ クレー スニーカー（200ドル／約2万9400円）を着用していた。アレマン氏にとって、これらの瞬間は「パフォーマンスとスタイルの融合」を象徴するものだ。同社は2023年末に発表した3カ年戦略計画の目標をすでに上回るペースで進んでいるという。「アパレルはコアパフォーマンスから生まれる。しかしスポーツは新しいファッションなのだ」とアレマン氏はGlossyに語った。「我々はコアスポーツからスポーツファッションへと、高度にプレミアムで独自性のある形で発展している」。このプレミアム路線を支えているのは、素材とR&Dへの投資による製品品質とイノベーションの強化、「優れたブランド体験」の提供、そしてサプライチェーン全体における倫理的かつ持続可能な取り組みだ。このプレミアムなポジショニングは、オンのラグジュアリーコラボレーションにも表れている。メインラインのクラウドティルト（Cloudtilt）スニーカーは180ドル（約2万6460円）からで、全収益の5％以上を占める9つのフットウェアシリーズのひとつだ。ロエベ（Loewe）版は590ドル（約8万6730円）に設定されている。「ロエベとのコラボレーションはすでに5年になる。フットウェアから始まり、アパレルにも拡張し、非常に好調に推移している」とアレマン氏は語る。「ロエベ版クラウドティルトもメインライン同様プレミアム製品だが、ロエベのタッチによってラグジュアリー市場とより独自な形でつながることができる」。また、ロエベの新クリエイティブディレクターであるジャック・ジャック・マッコロー氏とラザロ・ヘルナンデス氏の新しい視点が、次の章を形作るという。ロエベとの提携に加え、音楽アーティストのFKAツイッグスとのコラボレーションも文化的影響力を示している。同氏のトレーニングカプセルには、パフォーマンスブラ（80ドル／約1万1760円）、ランニングショーツ（100ドル／約1万4700円）、クラウドフロー4（160ドル／約2万3520円）があり、テクノ美学とパフォーマンス性能が融合されている。「ロエベにとどまらず、ゼンデイヤやFKAツイッグスのような最高のクリエイティブタレントとのコラボレーションを広げている」とアレマン氏は語る。決算説明会では、ホフマン氏も、「こうしたパートナーシップがアパレルの需要拡大を加速させており、初回や2回目の購入者がアパレルを買い足している」と補足した。

FKAツイッグスとコラボレーションしたカプセルコレクションも発表した

アパレル事業の急成長とリテール戦略

好調な業績と関税リスクへの対応

2025年上半期、オンのアパレル売上は前年比67.5％増の3670万スイスフラン（4210万ドル／約67億円）に達し、クラウドティルトの売上を超えた。「アパレル事業は非常に速く拡大しており、フルスポーツウェアブランドとしての存在感が高まっている」とアレマン氏は述べた。ホフマン氏は小売店舗が鍵だとし、自社直営店におけるアパレル売上比率は10％超と、全社平均の7〜8％を大きく上回っていると説明した。ロンドンの百貨店セルフリッジズでのショップインショップ展開など、卸売での拡張も成長を支えている。D2C（ダイレクト販売）チャネルが成長の大部分をけん引している。第2四半期、D2C売上は前年比47.2％増の3億830万スイスフランに達し、売上全体の41.1％を占めた。地域別では、APACが前年比110.9％増（中国本土は倍増以上）、EMEAは46.1％増（過去2年で最高）、米国は23.6％増を記録。特に米国のD2Cは約40％成長した。シンガポールや成都の旗艦店は過去最高のオープニングを記録し、パロアルト、メキシコシティ、チューリッヒ、ソウル2店舗での新規出店も予定されている。「最初のニューヨーク店舗では、従来の試着体験の課題を解消するというイノベーションに挑んだ」とアレマン氏は語る。店内ではすべての靴の全サイズが「マジックウォール」の裏にあり、数秒で試着できる仕組みだという。「これにより人とのつながりが最大化され、取引以上の会話が生まれる。プレミアムな素材やデザインとともに、この体験が我々のプレミアム性を伝える鍵になっている」。第2四半期の売上は8億5410万ドル（約1358億円）、為替一定で38.2％増。粗利益率は61.5％、調整後EBITDAマージンは18.2％だった。為替の逆風により4660万ドル（約74億円）の純損失を計上したが、ホフマン氏は「財務の健全性とは無関係だ」と強調。通期業績予想も売上成長率31％以上へ上方修正した。同社は関税上昇にも対応している。これまで東南アジアから米国向け製品に20％の輸入関税を支払っていたが、現在はベトナムで40％、インドネシアで39％に上昇している。ホフマン氏は「7月1日の米国での値上げ、イノベーション、D2C比率の上昇、規模の経済、サプライチェーン最適化によって、品質や体験を損なうことなく影響を相殺できる」と述べた。「我々は単にフットウェアを作っているのではなく、象徴的なシリーズを築いている」とアレマン氏は語る。「現在9つのフットウェアシリーズがあり、それぞれが売上の5％以上を占めている。このバランスは、長年の戦略によってポートフォリオにレジリエンス（市場変動や環境の変化に強い持続力）を組み込んできた成果だ」。テニスからトレイル、トレーニングからアウトドアまで、オンは市場拡大を狙いつつプレミアムポジショニングを維持している。「我々のビジョンは、世界でもっともプレミアムなグローバルスポーツブランドを築くことだ」とアレマン氏は語る。「フットウェアからアパレルへ、スポーツからファッションへと歩んできた。そこにスポーツブランドとファッションブランドの中間のような高収益モデルの可能性がある」。［原文：Luxury Briefing: Inside On’s latest play for the luxury-lifestyle crown］Zofia Zwieglinska（翻訳・編集／戸田美子）