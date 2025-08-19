Åì»Ò¡Ê»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ë¡¢¡È¥¤¥±¥ª¥¸¡É¤«¤é¥Ñ¥ó²°³«¶È¤Î¥¹¥«¥¦¥È¡¡¡ØËÌ¤¯¤ó¥·¥§¥¢¡ÙÂè8ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÜÅÄÍã¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×ÏÈ¡ØËÌ¤¯¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¼ê¤ËÍ¾¤ë¤Î¤Ç¡¢3¿Í¤Ç¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å11¡§00¡Ë¤ÎÂè8ÏÃ¤¬¡¢¤¤ç¤¦19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡ÛÅì»Ò¡Ê»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ë¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤¦Æî¡ÊËÜÅÄÍã¡Ë
¡¡º£ºî¤ÏÏ·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤òÎº¡Ê¤È¤ê¤³¡Ë¤Ë¤¹¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¡È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ü¡¼¥óÅ·»È¤ÎËÌ¤¯¤ó¡É¤³¤È¡¢¿¿ÃæËÌ¡Ê´äÀ¥ÍÎ»Ö¡Ë¤ËÎø¤ò¤·¤¿¡¢´Ç¸î»Õ¡¦ÀõÅÄÆî¡ÊËÜÅÄ¡Ë¡¢¥Ñ¥ó²°¤ÎÅ¹°÷¡¦ÈæÎ±´ÖÅì»Ò¡Ê»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ë¡¢½ñÅ¹°÷¤ÎÀ¾ÌîÍª¡ÊÁý»ÒÆØµ®¡Ë¤Î3¿Í¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¾åÎø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÁý¤ä¤¹¤Þ¤¤¤ÈËÌ¤¯¤ó¤Î°¦¤ò3ÅùÊ¬¤º¤Ä¥·¥§¥¢¤¹¤ë¡Ö33¡ó¤Î²ñ¡×¤ò·ëÀ®¡£ËÌ¤¯¤ó¤È4¿Í¤Ç¤ÎÆ±À³À¸³è¤òÁ÷¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥§¥¢¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¸¶ºî¤Ïºç¤³¤Ä¤Ö»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤Ç¡¢ÁÐÍÕ¼Ò¤Î·î´©Ì¡²è»ï¡ØJOUR¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Ìî¤È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ëµ¢¤Ã¤¿Æî¤Ï¡¢Åì»Ò¤«¤é¡¢ÌÀÀ±¡ÊÆ£°æÈþºÚ¡Ë¤È¥¹¥Ô¥«¡Ê±ÊÃ«ºé¾Ð¡Ë¤¬ËÌ¤¯¤ó¤Î»Ð¤È¤á¤¤¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Ò¤È°Â¿´¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢À¾Ìî¤¬Æî¤ËÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´ª·«¤ëÅì»Ò¤Ï¡¢4¿Í¤Î´Ø·¸¤¬²õ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¡È33%¤Î²ñ¤ÎÙÝ¡¦»°¥ö¾ò¡É¤Ë¡¢¤¢¤ë¹àÌÜ¤òÁý¤ä¤½¤¦¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Åì»Ò¤¬Æ¯¤¯¥Ñ¥ó²°¤Ë1¿Í¤Î¥¤¥±¥ª¥¸¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£ÃË¤Ï²ñ·×¤âÁá¡¹¤Ë¡¢Çã¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¤à¤·¤ã¤à¤·¤ã¤È¿©¤Ù»Ï¤á¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ë¤È¤é¤ì¤ëÅì»Ò¤ÎÁ°¤Ç¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡Á¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢»×¤ï¤º¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Åì»Ò¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÃË¡¦»³ÅÄÏÂÃË¡ÊÏÂÅÄæâ¹¨¡Ë¤ÏÅì»Ò¤ÈÆ±¤¸¥Ñ¥ó¿¦¿Í¤À¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ì°ÊÍè¡¢Åì»Ò¤¬¾Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ó¤òÌÜÅö¤Æ¤ËÅ¹¤ØÄÌ¤¤µÍ¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤¢¤ëÆü¡¢·Ú°æÂô¤Ë°ì½ï¤ËÅ¹¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤«¤ÈÅì»Ò¤òÍ¶¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Å¹¤Î¶¦Æ±·Ð±Ä¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢Åì»Ò¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£°ìÊý¡¢Åì»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤É¤³¤«¤ª¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿Æî¤ÏÅì»Ò¤òÈø¹Ô¡£»³ÅÄ¤È2¿Í¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¤½¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤ë¤È¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Åì»Ò¤Ë»³ÅÄ¤È¤Î´Ø·¸¤òÌä¤¤µÍ¤á¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Åì»Ò¤Ï´ÑÇ°¤·¤¿¤è¤¦¤ËÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤¬¡¢»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢ÈæÎ±´Ö²È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÅì»Ò¤ÎËå¡¦µþ»Ò¤Î±Æ¤¬¤Á¤é¤Ä¤¯¡£Ì´¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÅì»Ò¤Î¤â¤È¤ËÉÔ²º¤Êµ¤ÇÛ¤¬Ç¦¤Ó´ó¤ë¡£
