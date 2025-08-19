辻希美、第5子妊娠中のYouTube裏話をぶっちゃけ「とりあえず“もう言おう”って」

8月17日、先日第5子出産を報告した辻希美が自身のYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』を更新。妊娠中のYouTube裏話を明かした。

辻の出産前に撮影したという今回の動画では、スタッフらとじゃじゃ麺を食べる様子が公開され、辻が同企画が今年2回目であることを明かす場面があった。

辻は1回目の撮影を行った当時について、「すごい小さなお椀で食べたの、私」と話し、「（妊娠を）まだね、発表してなくて。“じゃじゃ麺なら食べられるかもしれないから、食べる辻を撮ろう”って言って」と撮影経緯を説明。

しかしながら、実際はつわりによる不調さが隠せず、「（妊娠を）言おうってなったの。もう無理だって」と、この撮影をきっかけに妊娠を公表するタイミングを決めたといい、「とりあえず“もう言おう”って言って、アップ日を遅らせたって感じだった気がする」と語った。

また、「みんなにネギを我慢してもらってね。私が（つわりで）ネギが全くダメだったから、ネギは禁止って言って。ネギなしのじゃじゃ麺をみんな食べてた」と苦笑いと共に振り返っていた。