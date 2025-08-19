「put out feelers」の意味は？ビジネスシーンでよく使われるイディオム！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「put out feelers」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「探りを入れる、打診する」でした！
これはカジュアルな表現で、人々がなにをどう感じ、どう反応するかを注意深くチェックすることを意味します。
アイデアやプロジェクトの成功の可能性を知るために行われることが多いそうですよ。
「Before we start investing any money in the project, we want to put out some feelers to see if it’s something people might be interested in.」
（プロジェクトに資金を投じる前に、人々が興味を持ちそうなものかどうかを確かめるために、私たちはなんらかの情報を発信したいと思います）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部