島袋聖南、イケメン夫＆息子とのプライベートショット公開「良いお盆休み」「自然を満喫ですね」称賛の声
モデルの島袋聖南さんは8月15日、自身のInstagramを更新。サウナを楽しむプライベートショットを披露しました。
【写真】島袋聖南の仲良し家族ショット
コメント欄では、「良いお盆休みですね」「自然を満喫ですね」「ぴよくんのセットアップの水着可愛い」「聖南に幸あれ」と、称賛の声が相次いでいます。
(文:鎌田 弘)
「聖南に幸あれ」島袋さんは「お盆休みは野尻湖へ」とつづり、5枚の写真を載せています。モデルで夫の石倉ノアさんと息子と共に訪れた長野県・野尻湖でのショットを披露。「湖の景色を眺めてのサウナはさいこー！」と、息子と一緒にサウナを満喫する姿を公開しました。
家族や友人との思い出も自身のInstagramでさまざまなショットを公開している島袋さん。5日には「暑すぎて家でプール始めたり、友人から頂いた無農薬とうもろこしですり流しを作って頂いたりで夏謳歌です」と、友人と過ごす夏を楽しむ写真を載せていました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
