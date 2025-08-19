19日（火）は、北日本と沖縄で大雨になるおそれがあります。東日本と西日本では、猛暑と夕立に気をつけてください。

【19日（火）の天気】

前線を伴う低気圧が北日本に近づく一方で、沖縄には熱帯低気圧が接近する見込みです。北海道は、日本海側やオホーツク海側を中心にまとまった雨となり、東北北部も激しい雨が降る見込みです。沖縄に近づく熱帯低気圧は間もなく台風に変わる見込みで、沖縄本島や奄美を中心に雨や風が強まるでしょう。北日本や沖縄・奄美では、大雨による土砂災害などに警戒してください。東日本や西日本では高気圧に覆われて晴れますが、午後はところどころで激しい夕立がありそうです。天気の急変にご注意ください。

【熱帯低気圧予想進路】

午前6時現在、那覇市の南にあり、午後6時までに台風に変わる見込みです。その後は比較的ゆっくり北上し、21日（木）には九州の西の海上で再び熱帯低気圧に変わる予想です。沖縄・奄美では19日（火）が荒れた天気のピークになりますが、その後も湿った空気の流れ込みが続いて雨が降りやすくなるでしょう。

【予想最高気温】（前日差）

札幌 30℃（＋1）

仙台 35℃（＋2）

新潟 33℃（±0）

東京 35℃（-2）

名古屋 37℃（-2）

大阪 36℃（±0）

鳥取 35℃（±0）

高知 34℃（＋1）

福岡 34℃（±0）

【週間予報】

■大阪〜那覇

しばらく晴れて、終わりの見えない猛暑が続くでしょう。大阪では週末は体温超えの暑さになる見込みです。沖縄・那覇は、20日（水）明け方にかけて断続的に雨が強まりそうです。九州南部も台風からの湿った空気の影響で21日（木）は雨が降る予想です。

■札幌〜名古屋北海道は次々に低気圧が通過して、雨の日が続く見込みです。東北北部も、前線の影響でくもりや雨の日が多くなるでしょう。関東や東海は晴れますが、引き続き、猛暑と急な雷雨にご注意ください。名古屋は、最高気温37〜38℃の日が続く見込みです。