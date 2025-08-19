【あんぱん 第103話あらすじ】嵩、番組に出演することに 高知からやってきた懐かしい人物とは
【モデルプレス＝2025/08/19】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第103話が、8月20日に放送される。
朝ドラ第112作目となる本作は、「アンパンマン」を生み出したやなせたかしと小松暢の夫婦がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を、激動の時代を生きた波乱万丈の物語として大胆に再構成。登場人物名や団体名などは一部改称して、フィクションとして描く。
主人公・朝田のぶを今田、後にのぶの夫となる柳井嵩を北村匠海が演じる。
嵩（北村匠海）は「まんが教室」という番組に出演してほしいという健太郎（高橋文哉）の頼みをしぶしぶ承諾する。そして第1回の放送日。生放送でガチガチに緊張する嵩。
そんな嵩を、のぶ（今田美桜）がテレビの前で心配そうに見守る中、絵描き歌の初動からミスをした嵩は慌てふためき…。それからしばらくして、羽多子（江口のりこ）が高知から懐かしい人物を連れてやってくる。
◆今田美桜主演朝ドラ「あんぱん」
◆「あんぱん」第103話／8月20日（水）放送
