女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）で朝ドラ初出演を果たし、柳井嵩（北村匠海）の“戦友”八木信之介役を好演して圧倒的な存在感を放つ俳優の妻夫木聡（44）からコメントが到着した。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、激動の時代を生き抜いた夫婦を描く。

――朝ドラ初出演。

「昔、ラジオドラマでご一緒したチーフ・プロデューサーの倉崎（憲）さんとロサンゼルスで久々に再会し、『あんぱん』に出てほしいというオファーを頂きました。朝ドラに出ることは俳優としての目標だったので、凄くうれしかったですね。いざ台本が上がって、八木のキャラクターと対峙した時に、一見厳しく見えるけれど、凄く冷静に嵩の才能や人間性を見つめていて。嵩を陰で支える八木の姿勢に、僕も共感できましたし、これならば最後まで皆さんとともに戦い抜けるという確信が持てました。物語としても、人々に希望を与えるお話だと思いますし、そんな作品に携わることができて、本当に幸せです」

――八木の人物像。

「静かに本質を見極められる人ですね。生きていると雑念だらけですが、その中で無駄を省いて、あるべきものだけと向き合おうとしている。そのストイックさと繊細さが、僕は凄く好きです。彼が向き合っている世界は孤独だけれども、どこか憧れる部分があります。きっと、彼は彼なりに『生きるって何だろう』というのを、ずっと自問自答していて。嵩とはまた違ったやり方で、彼なりの答えを見つけようとしているのではないでしょうか。その答えを探す中で『誰かが喜んでくれることが自分の喜び』という思いに至ったんじゃないかな、と想像しています」

――八木は戦争パートから登場。

「『弱い者が戦場で生き残るには、ひきょう者になることだ』という八木の台詞もありましたが、やっぱり生きていることがすべてなんじゃないかと思うんです。どんなに無様でもいい。生きていれば報われると。嵩から似顔絵をもらったシーンでは、戦争に翻弄されて自分の中で失いそうになっていた清らかな部分を、その瞬間、嵩に引き戻してもらった感覚がありました。八木にとって嵩は、昔の自分を映す鏡のような存在だったんじゃないかな。だから、彼を放っておけなかった。嵩に向けて言っていた言葉はすべて、自分に向けて言っていたような気がします」

――嵩役・北村匠海と共演。

「八木は天邪鬼なので、素直に感情を表現できない人間ですが（笑）（戦後）再会できてやっぱりうれしかったと思います。何よりもうれしかったのは、嵩が変わっていなかったこと。おっちょこちょいなところも含めて、彼のずっと持っているピュアさというのは魅力的ですし、八木にはないものを持っていることが、少し羨ましくもありますね。僕は、嵩って意外と周りの人をどんどん輝かせていく人物だと感じていて。こういうピュアな人間が、世の中を明るくしていくんじゃないかなと思います」

「匠海は、いつもフラットで、力が抜けていて、僕は彼の佇まいが大好きですね。役をどう演じるかということではなく、もう嵩としてそこに存在しようとしている。そんな匠海のお芝居が素晴らしいなと思いますし、自然に引き込まれて感動する場面がたくさんあります。昔、『ブタがいた教室』という映画で共演した時は、僕が教師役で、匠海は生徒役。当時、匠海は小学校4年生でした。僕は次に彼とお芝居をする時には、彼の演じる役を支えるような役がいいなと思っていたので、今回その願いが形になって、本当に感慨深いです。静かだけれども、心には熱いものを持っている。そんな彼の魅力が、今回の役に反映されていて、僕も凄くうれしいですね」

――第102話（8月19日）、八木は福岡の空襲で妻子を亡くした過去が明らかに。

「もともと演出の方から、そういった背景は聞いていました。八木は、大事な家族を失ったからこそ、目の前にある命の尊さを感じていて。少しでも支えになれるのであれば、自分はいくらでも犠牲になろう。そんな思いで、ガード下の戦災孤児たちを助けていたのだと思います。様々な経験を経て、新たに会社も設立しましたし、今後、八木がどういったものを人々に届けていくのか。僕も楽しみにしています」