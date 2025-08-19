相続にまつわるトラブルは、誰にでも起こりうる身近な問題です。実際、調査では約16%が親族間のもめ事を経験しています。被相続人が亡くなった後、遺産の使い込みや分割協議での対立が発生しやすく、円滑な相続には法的知識や事前の備えが不可欠です。

消えた4,000万円…伯母が提示した不可解な事実

セレクトラ・ジャパン株式会社／「スマートマネーライフ」が行った調査によると、相続経験者（1,802人）のうち、「相続トラブルを経験した」と回答したのは289人。およそ16%がトラブルに巻き込まれています。都内在住の大学生、鈴木翔太さん（21歳・仮名）も、そんな親族間の金銭トラブルに巻き込まれた1人。発端は、1年前に亡くなった父方の祖母の遺産相続でした。

翔太さんは一人っ子として、教師である両親のもとで大切に育てられました。しかし、翔太さんが小学5年生のときに父が若くしてがんに罹患し帰らぬ人に。父の死後、母は女手一つで翔太さんを育てるために懸命に働きました。その母を支えたのが、翔太さんの祖母だといいます。

「祖父は僕が生まれる前に亡くなっていたので、祖母も母子家庭の大変さを理解してくれていたんだと思います。近くに住んでいたこともあり、仕事で忙しい母のために夕食の準備や掃除に来てくれるなど、本当に親身になって助けてくれました」

母と祖母の愛情に見守られ、翔太さんは学業に励み、第一志望の大学に合格。現在は奨学金を利用し、アルバイトもしながら充実した大学生活を送っています。多くの人に支えられてきたと感じる翔太さんですが、どうしても好きになれない存在がいました。父の姉にあたる伯母です。

「昔から、とにかくお金にうるさくて、少しずれている人でした。お祝いを渡してもお返しはなく、家に来たら『これ、もらっていい？』と食べ物などを持ち帰る。少額ですが母はお金を無心され、返済を求めると『ちょっと待って』とごまかされる。そんなことが日常茶飯事でした」

父が亡くなってからは顔を合わせる機会も減りましたが、親戚が集まる盆や正月には、相変わらずの振る舞いを目にしてきたといいます。そして、祖母の死をきっかけに、翔太さんはその伯母と直接対峙することになるのです。祖母が病で入院し、余命半年と宣告された頃、翔太さんは病室で祖母から直接、相続に関する話を聞かされていました。

「祖母から『この通帳に5000万円ほどあるのが全財産。お父さんの代わりに翔太にも相続する権利があるから、おばさんと2人で分けなさい。そのお金でお母さんを少しでも楽させてあげてね』と、通帳を見せてくれて」

祖母の言葉を胸に、翔太さんは遺産分割協議に臨みました。しかし、そこで伯母から提示されたのは、あまりにも不可解な事実でした。伯母が「お祖母ちゃんの遺産はこれ」と見せてきた通帳の残高は、わずか1,000万円。4,000万円もの大金が消えていたのです。

「伯母は『お祖母ちゃんが使ったんじゃない？』と言いますが、入院していた祖母がそんな大金を使えるはずがありません。おかしいと指摘すると『ないものはないんだから仕方ないでしょ！』と逆ギレされました」

大学生である自分を「子ども」と侮り、言いくるめられると思ったのでしょう。用意周到に作成された遺産分割協議書に判を押させようと迫る伯母に対し、翔太さんは毅然とした態度で反論しました。

「『4,000万円が消えているのに、曖昧な状態で判なんて押せません。警察に相談します』と言ったんです。そうしたら、急にトーンダウンして、なんとかその場で判を押させようと下手に出てきました」

翔太さんは現在、弁護士に相談し、祖母の口座の取引履歴を金融機関から取り寄せる手続きを進めています。

「調べればすべてわかること。正直に話してくれればまだ考えましたが、騙して判を押させるようなやり方は絶対に許せません」と、その声には強い意志がこもっていました。

「孫」が相続人になる『代襲相続』とは？ トラブルを防ぐ基礎知識

翔太さんのケースのように、被相続人の生前や死後に預金が不自然に引き出される「遺産の使い込み」は、相続トラブルの典型的な一例です。相続人から正当な理由で照会があれば、金融機関は残高証明書や取引明細書を開示する義務があります。これにより、不審な出金の有無は明らかになります。

今回、被相続人（祖母）の子ども（父）がすでに亡くなっているため、孫である翔太さんが相続人となりました。これを「代襲相続（だいしゅうそうぞく）」といいます。

遺言書がない場合、遺産の分け方は法律で定められた相続人（法定相続人）全員の話し合い、すなわち「遺産分割協議」で決定されます。法定相続人になれる人には、順位が定められています。まず、亡くなった方の配偶者は常に法定相続人となります。ただし、これは戸籍上の配偶者に限られ、事実婚や内縁関係のパートナーは含まれません。配偶者以外の法定相続人には、「第1順位：子ども」、「第2順位：父母（直系尊属）」、「第3順位：兄弟姉妹」と順位があり、上の順位の人が1人でもいる場合、下の順位の人は法定相続人にはなれません。

そして、翔太さんのケースに当てはまるのが「代襲相続」。これは、第1順位の相続人である子どもが、被相続人より先に亡くなっている場合に発生します。このとき、亡くなった子どもが受け取るはずだった相続権は、その子ども、つまり被相続人から見て「孫」に引き継がれます。これが代襲相続の仕組みです。重要な点として、相続権が引き継がれるのは孫であり、亡くなった子どもの配偶者（今回のケースでは翔太さんの母）には引き継がれないというルールがあります。

代襲相続は、第3順位の兄弟姉妹が相続人になる場合にも起こり得ます。この場合、亡くなった兄弟姉妹に代わって、その子どもである「甥」や「姪」が相続人となります。

相続関係者が増えれば増えるほど、遺産分割協議で全員の合意を得るのは難しくなる傾向があります。翔太さんのように、普段の関係性が良くない親族が間に入ると、トラブルはより深刻化しかねません。このような事態を未然に防ぐために最も有効な手段の1つが、生前に「遺言書」を作成しておくこと。誰に、どの財産を、どれだけ渡したいのかを明確に記しておくことで、残された家族が円満に相続手続きを進めるための大きな助けとなります。

［参考資料］

セレクトラ・ジャパン株式会社／「スマートマネーライフ」『相続トラブル経験者141名に調査』

法テラス『相続・成年後見に関するよくある相談』