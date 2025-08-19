今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第21週「手のひらを太陽に」の第103回が8月20日に放送予定です。

【写真】生放送でガチガチに緊張する嵩

＊以下8月20日放送回のネタバレを含みます。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの父・結太郎を加瀬亮さん、のぶの母・羽多子を江口のりこさん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、嵩の伯父・寛を竹野内豊さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。

＜あらすじ＞

嵩（北村匠海さん）は「まんが教室」という番組に出演してほしいという健太郎（高橋文哉さん）の頼みをしぶしぶ承諾する。

そして第一回の放送日。

生放送でガチガチに緊張する嵩。そんな嵩を、のぶ（今田美桜さん）がテレビの前で心配そうに見守る中、絵描き歌の初動からミスをした嵩は慌てふためき…!?

それからしばらくして、羽多子（江口のりこさん）が高知から懐かしい人物を連れてやってくる。