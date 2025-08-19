ウクライナのゼレンスキー大統領とトランプ米大統領＝１８日、ホワイトハウス/Mandel Ngan/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）米ホワイトハウスで１８日、トランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が会談した。戦争と和平をめぐる白熱した議論が交わされる中、大統領執務室に和やかな空気が流れるひとときがあった。ゼレンスキー氏の黒いスーツが、記者とトランプ氏の目にとまったのだ。

リアル・アメリカズ・ボイスの記者が「そのスーツ姿は素敵だ」とゼレンスキー氏に話しかけた。この記者は今年２月にホワイトハウスを訪れたゼレンスキー氏に服装について質問した人物だ。

この発言に対し、トランプ氏も「私も同じことを言った」と同調した。

ゼレンスキー氏は記者に「あなたは同じスーツを着ている。私は変えたのに、あなたは変えていない」と応じた。

欧州の当局者によると、ゼレンスキー氏の服装をめぐっては、会談に先立ち米国とウクライナの当局者の間で話し合われ、いつもの緑のミリタリースウェットを着て会談に臨むべきではないという認識が持たれていた。

トランプ氏は、ゼレンスキー氏が２月に軍服を着てホワイトハウスを訪れた際、不快感を示していたが、今回は「着飾っている」と冗談を言った。