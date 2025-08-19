3月末にNHKを退局し、現在はフリーアナの中川安奈（31）が19日までにX（旧ツイッター）を更新。グラビア登場を予告した。

「すでに気づいてくださっていたフォロワーさんもいらっしゃいますが…初グラビアに挑戦しました 8月25日(月)発売です！どきどき #週刊プレイボーイ #週プレ」とつづり、翌週掲載の週刊プレイボーイにグラビアが掲載されると予告。誌面の告知写真も合わせて公開した。

中川の投稿に対し「こちらも、ドキドキします」「期待しかないです」「写真集もお待ちしています」「大活躍ですな」などと書き込まれていた。

中川はインスタグラムとは別に16日からXのアカウントを新設。「初ツイート！どんなことつぶやいたらいいんだろう わくわく！ みなさんよろしくお願いします」とつづっていた。

東京出身の中川は慶大卒業後、16年にNHK入局。3月末でNHKを退局し、現在はホリプロ所属。父の仕事の関係で3歳から4年間をフィンランド、10歳から4年間をプエルトリコで過ごした。自身のインスタグラムでは美しいボディーラインを披露するなどし、一部メディアでは「NHKの峰不二子」などと呼ばれていた。