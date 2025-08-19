ヤマハの「“斬新”屋根なし軽トラ」がスゴかった！ 丸目ライトにゴツゴツタイヤ装着＆“横向きシート”に変形できる！ 画期的な「果樹園仕様」とは？

前向きシートを“横向き”に変形できる！

ヤマハ発動機は、過去に「屋根なし軽トラ」を彷彿とさせるユニークなコンセプトカーを発表したことがあります。

それが2022年10月の「農業WeeK」で公開された「果樹園作業支援自動走行車」です。

一体どのようなモデルだったのでしょうか。

ヤマハが開発した「果樹園作業支援自動走行車」

この果樹園作業支援自動走行車は、同社が手がける二輪車や四輪バギーといったランドモビリティ、ボートなどのマリン事業、さらにドローンを含むロボティクス事業で培った多様なノウハウを融合させ、“農業に貢献するモビリティ”として開発されたものです。

ぶどうや梨など背の低い果樹園では、作業者が腰をかがめる必要があり、屋根のある車両は不便なため、軽トラックの屋根を取り払ったものが現場で利用されることが少なくありません。

ヤマハは新規事業に「農業の自動化」を掲げており、このコンセプトモデルは、そうした現場の課題を解決するひとつのソリューションとして期待されています。

外観は丸いヘッドライトと淡い緑色のボディが特徴的。果樹園での実用性を考え、障害物に対応する独立バンパーやオフロードタイヤを備えました。

また、シート後方には収穫かごの設置スペース、ボンネットには通信用アンテナが設けられています。

「動く作業台」をコンセプトとしており、リモコン操作一つで樹列に沿って自動で走行・停止が可能です。

シートは前向きから横向きへ回転させることができ、車体の側面に座る形で、枝の剪定や収穫といった作業を楽な姿勢で行えるよう工夫されています。

加えて、荷台はリフトアップ機能を備え、高い場所での作業もサポート。これらの機能が農作業の時間短縮と負担軽減を実現します。

※ ※ ※

果樹園作業支援自動走行車の市販化は、現時点では実現していません。

もし一般販売されれば、従事者の高齢化や人手不足を解消する乗り物として注目を集めるでしょう。