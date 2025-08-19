

（漫画：©︎三田紀房／コルク）

【漫画を読む】ドラゴン桜の名シーン。英語の攻略法は「国語と同じ」？

記憶力や論理的思考力・説明力、抽象的な思考能力など、「頭がいい」といわれる人の特徴になるような能力というのは、先天的に決められている部分があり、後天的に獲得している能力は少ないと考える人が多いのではないでしょうか。

その考えを否定するのが、偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠氏です。漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当の西岡氏は、小学校、中学校では成績が振るわず、高校入学時に東大に合格するなんて誰も思っていなかったような人が、一念発起して勉強し、偏差値を一気に上げて合格するという「リアルドラゴン桜」な実例を集めて全国いろんな学校に教育実践を行う「チームドラゴン桜」を作っています。

そこで集まった知見を基に、後天的に身につけられる「東大に合格できるくらい頭をよくするテクニック」を伝授するこの連載。連載を再構成し、加筆修正を加えた『なぜか目標達成する人が頑張る前にやっていること』が1月29日に発売されました。連載第198回は、「科目を超えて勉強することの大切さ」についてお話しします。

本当に勉強ができる人の考え方





僕がこれまで多くの東大受験生を指導してきて強く感じるのは、本当に勉強ができる人は「科目の枠組み」に縛られないということです。

多くの生徒は「英語の勉強は数学の役に立たない」「理科は得意だけど国語は苦手」といったように、各教科を完全に別物として扱いがちです。しかし、実際には科目同士の境界はそれほど厚くなく、互いに深くつながっています。今回の記事では、「科目を超えて勉強することの大切さ」についてお話ししたいと思います。

まず、自分の実例をご紹介させてください。僕自身、高校2年生の頃は英語が大の苦手でした。模試の偏差値はわずか35。そこから必死に英単語や英文法を学んで偏差値55までは上げることができましたが、そこから伸び悩むことになりました。そんなときに先生から言われたのが、「英語を勉強する前に国語を勉強しろ」という意外な指摘でした。

その先生曰く、「英語の文章を日本語に直す力はついてきていたものの、そもそもの国語力が不足しているために、英語の問題が解けていない」とのことでした。そこで国語に力を入れて、文章を読んだり評論文の参考書を勉強したりした結果、英語の偏差値は一気に55から65へと上昇しました。英語の勉強をしても全然上がらなかったのに、国語の勉強をしたら成績が上がったのです。

科目の“横のつながり”を意識する

自分がこの経験から学んだのは、科目は決して孤立していないということです。たとえば数学の証明問題ができない生徒の背景には、国語力不足が隠れていることもあります。

また、国語の長文が読めるようになるには、社会や理科の知識が大きな助けになる場合もあるのです。知識や思考力は教科を超えて相互に作用し、学力全体を底上げしています。

ドラゴン桜でも、この「1つの科目が他の科目と繋がっている場合がある」という話は出てきます。

※外部配信先では漫画を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください。











（漫画：©︎三田紀房／コルク）











（漫画：©︎三田紀房／コルク）

いかがでしょうか？ 多くの人は、「自分はこの科目が苦手だから」と考えてしまうことが多いです。そうではなく、全ての科目を「つなげて」伸ばす視点を持つことが重要だと僕は思います。「この科目は苦手だから」「この勉強は意味がない」と考えるのではなく、その教科で得た知識や思考の型が、他の教科にも応用できるかも、と思って勉強する必要があるのです。

「苦手科目」ではなく「全体を伸ばす工夫」を



受験勉強を単なる「科目ごとの点数稼ぎ」として捉えるのではなく、「全体的な思考力と理解力を磨く機会」として取り組むことが、合格への大きな近道になるのではないかと思います。

参考にしてみてください。

（西岡 壱誠 ： ドラゴン桜2編集担当）