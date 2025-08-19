これがiPhone 17 Pro Maxの内部設計…本当かなぁ？
嘘か真か。
ほんとそのレベル。本物だという証拠はないので話半分に聞いておいてほしいのですが、リーカーによって、今秋登場予定のApple（アップル）の新作スマホ、iPhone 17 Proの内部設計のモデリング画像がリークされています。
iPhone 17 Proの内部設計はこんな感じ？
NAVER Blogのyeux1122というリークアカウントが公開したこちらの画像。
大型のカメラバー付きのシャーシには、L字型の金属製ケースで包まれたバッテリーユニットがレイアウト。SIMカードスロットやMagSafeリングの位置なども確認できます。
概ね、噂どおりの設計…かな？
最近リークの多いダミーモデルと違って、こちらは内部設計。中身からこれまでの噂をなぞっているのがユニークですね！
でも冒頭でも言ったように、このとおりになる確証はありません。
どちらかというと、これまでの噂をもとに内部を設計してみた！みたいな創作物の可能性の方が高い気もするので、あくまでも話半分でね。
まぁあと1ヶ月もしない間にきっと全貌がわかりますから。気になるiPhone 17の噂まとめは以下をどうぞ！
【噂まとめ最新】iPhone 17のすべて。ついに来月9月9日に発表か（8月15日 更新）
