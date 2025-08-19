日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2925（+22.0　+0.76%）
ホンダ　1675（+12　+0.72%）
三菱ＵＦＪ　2313（-0.5　-0.02%）
みずほＦＧ　4894（+44　+0.91%）
三井住友ＦＧ　4187（+20　+0.48%）
東京海上　6572（+14　+0.21%）
ＮＴＴ　165（+0.4　+0.24%）
ＫＤＤＩ　2654（+1　+0.04%）
ソフトバンク　246（-0.8　-0.32%）
伊藤忠　8203（+29　+0.35%）
三菱商　3201（-2　-0.06%）
三井物　3292（+4　+0.12%）
武田　4483（-3　-0.07%）
第一三共　3806（+24　+0.63%）
信越化　4625（-15　-0.32%）
日立　4288（+21　+0.49%）
ソニーＧ　4192（+9　+0.22%）
三菱電　3694（+15　+0.41%）
ダイキン　19843（-17　-0.09%）
三菱重　3974（+21　+0.53%）
村田製　2440（-3.5　-0.14%）
東エレク　21082（+37　+0.18%）
ＨＯＹＡ　19662（+42　+0.21%）
ＪＴ　4711（+1　+0.02%）
セブン＆アイ　1996（-5　-0.25%）
ファストリ　49932（+62　+0.12%）
リクルート　9315（+28　+0.30%）
任天堂　14721（+66　+0.45%）
ソフトバンクＧ　16983（+278　+1.66%）
キーエンス（普通株）　56722（+72　+0.13%）