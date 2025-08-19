日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2925（+22.0 +0.76%）
ホンダ 1675（+12 +0.72%）
三菱ＵＦＪ 2313（-0.5 -0.02%）
みずほＦＧ 4894（+44 +0.91%）
三井住友ＦＧ 4187（+20 +0.48%）
東京海上 6572（+14 +0.21%）
ＮＴＴ 165（+0.4 +0.24%）
ＫＤＤＩ 2654（+1 +0.04%）
ソフトバンク 246（-0.8 -0.32%）
伊藤忠 8203（+29 +0.35%）
三菱商 3201（-2 -0.06%）
三井物 3292（+4 +0.12%）
武田 4483（-3 -0.07%）
第一三共 3806（+24 +0.63%）
信越化 4625（-15 -0.32%）
日立 4288（+21 +0.49%）
ソニーＧ 4192（+9 +0.22%）
三菱電 3694（+15 +0.41%）
ダイキン 19843（-17 -0.09%）
三菱重 3974（+21 +0.53%）
村田製 2440（-3.5 -0.14%）
東エレク 21082（+37 +0.18%）
ＨＯＹＡ 19662（+42 +0.21%）
ＪＴ 4711（+1 +0.02%）
セブン＆アイ 1996（-5 -0.25%）
ファストリ 49932（+62 +0.12%）
リクルート 9315（+28 +0.30%）
任天堂 14721（+66 +0.45%）
ソフトバンクＧ 16983（+278 +1.66%）
キーエンス（普通株） 56722（+72 +0.13%）
