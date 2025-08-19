ギザの三大ピラミッドから始まった旅(前編)

NHKは、歴史ミステリーの大ファンだという俳優・堺雅人がナイル川に沿って1,000キロを縦断し、古代エジプトの謎を追うNHKスペシャル「エジプト 悠久の王国」を、8月19日と20日の2夜連続で、総合テレビにて放送する。放送時間は両日19時30分～20時42分。

クフ王の大ピラミッド内部を探索(前編)

人類最古にして最長の文明のひとつ、古代エジプト。番組では、堺がファラオにまつわる新たな謎を紐解きながら、3,000年続いた文明の秘密を探る。ギザの三大ピラミッドやツタンカーメン王墓では、その内部深くまで分け入り、スーダンとの国境に近い町では、古代エジプトの繁栄を支えた黒人王国の末裔たちとふれあった。そしてナイル川に浮かぶ島の遺跡で、エジプト文明の最後を目撃する。

19日の前編「新発見！ピラミッドと王家の秘密」では、ピラミッドの内部を宇宙物理学の技術で透視する調査に独占密着取材。クフ王の大ピラミッドで発見された謎の空間や、カフラー王のピラミッド内部の最新透視結果を世界初公開する。

ツタンカーメン王墓の新たな謎に迫る(前編)

さらにツタンカーメン王墓が、もとは別人の墓だったという驚きの説を紹介。「AIを用いた顔認証技術でツタンカーメンの秘宝の数々を解析すると、それを裏付ける事実が浮かびあがってきた。スタジオでの模型やジオラマによる検証を交え、これまでにない古代エジプトの新たな真実をお届けする」とのこと。

ブラックファラオを生んだヌビアの人々(後編)

20日の後編「追跡！謎の王ブラックファラオ」では、知られざる謎の黒人王国に迫る。その国の王は、紀元前8世紀から5代にわたり、エジプト王となり、ブラックファラオと呼ばれた。

近年、王国の実態を探る調査が、エジプトや王国ゆかりの地スーダンで進められ、古代エジプトの繁栄に欠かせない存在だったことが分かってきた。ナイル川の水に沈 んだピラミッドのダイビング調査では、地下の王の棺の周囲から大量の黄金が発見された。

聖地ジェベル・バルカルの岩山をロッククライミングして見つけた碑文には、ブラックファラオになった王がエジプトの危機を救ったという記録も残されている。

そして、ブラックファラオが古代エジプトに残した足跡からは、異文化間の紛争や分断に揺れる現代に問いかけるメッセージも見えてきた。

模型やジオラマで検証するスタジオ(前・後編)

スタジオMCは堺と鈴木菜穂子アナウンサー、ナレーターは声優の瀬戸麻沙美。放送に先駆けて、堺のコメントも発表されている。

堺雅人 コメント

カイロは訪れたことがありますが、今回ルクソールやアスワンを初めて訪れることができ、とても新鮮な旅でした。知れば知るほど謎が深まり、エジプトにはまだまだたくさんの魅力が潜んでいるのだと改めて思いました。また考古学者や物理学者など、日本の皆さんがエジプト研究に大きく貢献してることを知りました。この番組をご覧になった若いかたがエジプトに興味を持ち、将来、エジプトの謎を解き明かすなんてことが起きたら素敵ですよね。どうぞお楽しみに。