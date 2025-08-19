原菜乃華、ノースリーブワンピ姿で夏を満喫「たまるかーぁ!!可愛すぎ!!」「メガネかけてる姿初めてみた！」 “ブレイク俳優”のオフ時間に注目集まる
俳優の原菜乃華（21）が18日、自身のインスタグラムを更新。ノースリーブのワンピ姿で夏を満喫する様子をとらえたオフショットを披露した。
【別カット】「メガネかけてる姿初めてみた！」オフ感あふれる原菜乃華の“レア”なメガネ姿
原は、昨年末公開の映画＆ドラマ『【推しの子】』や主演を務めた映画『見える子ちゃん』、放送中のNHK連続テレビ小説『あんぱん』など話題作の数々で存在感を発揮し、ORICON NEWSが発表した『2025年 上半期ブレイク俳優ランキング（女性編）』で見事1位を獲得。
現在は『あんぱん』に出演するほか、7月期ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（日本テレビ系／毎週水曜 後10：00）でも、競技かるたに青春を注ぐ高校生・月浦凪役を熱演するなど、多忙を極めている。
そうしたなか、この日の投稿では「夏ーーー!!」とつづり、涼しげなワンピ姿で電車に乗る様子やオフ感たっぷりのメガネ姿など、複数枚の写真と動画をアップ。駅には「小湊鉄道線」の看板があり、千葉を訪れたものとみられる。
動画では、列車に乗り夜の景色に興奮する姿や、線香花火を楽しんだ様子が伝えられた。
これに対し、ファンからは「菜乃ちゃんお休みとれたの？」「たまるかーぁ!!可愛すぎ!!」「夏満喫してる」「楽しそー」「メガネかけてる姿初めてみた！」「夏楽しめてるみたいで良かった」との声が寄せられたほか、鉄道を楽しむ姿に「小湊鉄道だぁ」「なのかさんって鉄オタ？」「乗り鉄なのか…菜乃華ちゃんは？」とオフの過ごし方に注目する人の声も散見された。
【別カット】「メガネかけてる姿初めてみた！」オフ感あふれる原菜乃華の“レア”なメガネ姿
原は、昨年末公開の映画＆ドラマ『【推しの子】』や主演を務めた映画『見える子ちゃん』、放送中のNHK連続テレビ小説『あんぱん』など話題作の数々で存在感を発揮し、ORICON NEWSが発表した『2025年 上半期ブレイク俳優ランキング（女性編）』で見事1位を獲得。
そうしたなか、この日の投稿では「夏ーーー!!」とつづり、涼しげなワンピ姿で電車に乗る様子やオフ感たっぷりのメガネ姿など、複数枚の写真と動画をアップ。駅には「小湊鉄道線」の看板があり、千葉を訪れたものとみられる。
動画では、列車に乗り夜の景色に興奮する姿や、線香花火を楽しんだ様子が伝えられた。
これに対し、ファンからは「菜乃ちゃんお休みとれたの？」「たまるかーぁ!!可愛すぎ!!」「夏満喫してる」「楽しそー」「メガネかけてる姿初めてみた！」「夏楽しめてるみたいで良かった」との声が寄せられたほか、鉄道を楽しむ姿に「小湊鉄道だぁ」「なのかさんって鉄オタ？」「乗り鉄なのか…菜乃華ちゃんは？」とオフの過ごし方に注目する人の声も散見された。