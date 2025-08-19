東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値147.89 高値147.99 安値147.05
149.18 ハイブレイク
148.58 抵抗2
148.24 抵抗1
147.64 ピボット
147.30 支持1
146.70 支持2
146.36 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1661 高値1.1717 安値1.1656
1.1761 ハイブレイク
1.1739 抵抗2
1.1700 抵抗1
1.1678 ピボット
1.1639 支持1
1.1617 支持2
1.1578 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3504 高値1.3567 安値1.3502
1.3612 ハイブレイク
1.3589 抵抗2
1.3547 抵抗1
1.3524 ピボット
1.3482 支持1
1.3459 支持2
1.3417 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8075 高値0.8081 安値0.8051
0.8117 ハイブレイク
0.8099 抵抗2
0.8087 抵抗1
0.8069 ピボット
0.8057 支持1
0.8039 支持2
0.8027 ローブレイク
