東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値147.89　高値147.99　安値147.05

149.18　ハイブレイク
148.58　抵抗2
148.24　抵抗1
147.64　ピボット
147.30　支持1
146.70　支持2
146.36　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1661　高値1.1717　安値1.1656

1.1761　ハイブレイク
1.1739　抵抗2
1.1700　抵抗1
1.1678　ピボット
1.1639　支持1
1.1617　支持2
1.1578　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3504　高値1.3567　安値1.3502

1.3612　ハイブレイク
1.3589　抵抗2
1.3547　抵抗1
1.3524　ピボット
1.3482　支持1
1.3459　支持2
1.3417　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8075　高値0.8081　安値0.8051

0.8117　ハイブレイク
0.8099　抵抗2
0.8087　抵抗1
0.8069　ピボット
0.8057　支持1
0.8039　支持2
0.8027　ローブレイク