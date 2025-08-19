M!LKの塩粼太智と加藤大悟が務める、映画『タクミくんシリーズ』初の連続ドラマ『タクミくんシリーズ －Drama－』が、BSフジとFODにて9月21日24時より放送・独占配信されることが決定した。

1992年の刊行開始以来、累計発行部数500万部を超える小説『タクミくんシリーズ』は、全寮制男子校を舞台に、少年たちの繊細で切ない恋模様を描いた学園ラブストーリー。全28巻にわたる原作小説の完結後も、時系列順に再編集した『タクミくんシリーズ完全版』や、大人になった登場人物たちのその後を描くスピンオフ『崎義一の優雅なる生活』などが刊行され、今なお根強い支持を集めている。また、コミカライズ、ドラマCD、舞台など多彩なメディア展開を経て、2007年には実写映画化。2011年までに旧シリーズ全5作が劇場公開され、2023年には新シリーズとなる映画『長い長い物語の始まりの朝。』も公開された。そんな『タクミくんシリーズ』が初の連続ドラマを果たす。

主人公・葉山託生（通称：タクミ）を演じるのは、『イグナイト -法の無法者-』（TBS系）、『その着せ替え人形は恋をする』（MBS／TBS）などの塩粼。『タクミくんシリーズ』への参加、そしてタクミ役を演じることについて塩粼は、「この作品に出会えて、タクミを演じられることが出来て、本当に嬉しかったです」とコメントを寄せた。

タクミの恋人・崎義一（通称：ギイ）を演じるのは、ミュージカル『刀剣乱舞』や『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』などの加藤。前作の映画『タクミくんシリーズ 長い長い物語の始まりの朝。』に引き続き、クールで内に熱を秘めたギイ役を再び演じる加藤は「前回の映画に引き続き、ギイを演じることができとても嬉しく思います」と語った。

さらに2人を取り巻くキャストとして、ONE Nʼ ONLYの山下永玖、ONE LOVE ONE HEARTの相原一心、『機界戦隊ゼンカイジャー』（テレビ朝日系）などの世古口凌、『3年C組は不倫してます。』（日本テレビ系）などの祐楽、『君とゆきて咲く』（テレビ朝日系）などの柊太朗、そしてEBiDAN研究生の選抜メンバーで結成されたBATTLE BOYS出身の宮本龍之介らが名を連ねた。

人里離れた山の中腹に建つ全寮制男子校・祠堂学院高等学校。2年生になったタクミこと葉山託生（塩粼太智）は、ギイこと崎義一（加藤大悟）とルームメイトになり、他の生徒た ちから嫉妬と敵意が入り混じった視線を向けられていた。実は人知れず恋人関係にあるタクミとギイ。しかしタクミは幸せを感じる反面、心の奥底では“自分のすべてをさらけ出せば嫌われてしまうのではないか”という不安を拭いきれずにいた。ギイは、近くにいながらも触れ合えない関係に苦悩し、タクミの本当の気持ちが見えなくなっていく。そんな中、タクミに執拗に迫る3年生の野崎（松原康太郎）が現れたことで、ギイは嫉妬と不満を募らせるのだった。一方、祠堂学院内では、さまざまな想いが静かに交差していた。校内一のマドンナ的存在・高林泉（世古口凌）と同室の吉沢道雄（祐楽）はお互いに密かな恋心を抱きながらも言い出せずにいた。1年生の真行寺兼光（相原一心）は、入学試験で出会った先輩・三洲新 （山下永玖）に強く惹かれているが常に塩対応されてばかり。そして、タクミとギイの友人・赤池章三（柊太朗）には、上級生・柴田俊（宮本龍之介）からの想いが静かに向けられていて……。

あわせて、『タクミくんシリーズ』の世界観をやわらかな光とともに切り取ったビジュアルも公開。中央にはタクミとギイ、右側には、彼らと同じ祠堂学院に通う仲間たち3組の恋模様が描かれている。そして「神様、僕に勇気をください」というコピーが添えられている。

コメント塩粼太智（M!LK）（主演：葉山託生役）本作で初主演を務めさせていただきます塩粼太智です。この作品に出会えて、タクミを演じられることが出来て、本当に嬉しかったです。繊細に揺れ動く心情、そして登場人物たちの関係性など、皆さんに楽しんでいただける作品となっています。この作品がたくさんの方に届きますように。ぜひご期待ください！

加藤大悟（主演：崎義一役）皆様、崎義一を演じさせていただきました加藤大悟です。前回の映画に引き続き、ギイを演じることができとても嬉しく思います。ギイは自分とは全く正反対の役ですが、さまざまな想像を巡らせながら、自分に落とし込みながら頑張りました。そして、同い年であるタクミ役のだいちくんと共に撮影前も台本を沢山読み合わせしたり、色々なパターンを試しながら撮影させていただきました！前回の映画版とも比べて、ギイを楽しんでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。

山下永玖（ONE Nʼ ONLY）（三洲新役）三洲新役の山下永玖です。今回は『タクミくんシリーズ』に三洲役として出演することが決まり本当に嬉しかったです。台本を読んで三洲はすごく自分のパーソナルスペースを大事にする性格で真行寺が三洲に対して熱烈な思いを伝え続けますが上手く交わすというか少し冷めてるクールなキャラなのでその掛け合いが演じていて面白かったです！劇中は 2 人のシーンが多く、一心くんとは同じ事務所で面識はありましたが作品での共演はなくほぼ初めましてでしたがとても話しやすくて身長の高いイケメンな青年でした!いろんなお話もしたので仲良くなれたかなと思います！クールでそっけないキャラは初めて演じましたが少しでも三洲新の良さが届いてくれたら嬉しいです！

相原一心（ONE LOVE ONE HEART）（真行寺兼満役）『タクミくんシリーズ』真行寺役の相原一心です！撮影では演技や役作りにとても苦戦しましたが永玖くんや太智くんが声をかけてくれたり現場にいる皆さんが色んなことを教えてくれて、そうしてやっと真行寺が作れたと思います。監督も何も分からない僕に1から全部教えてくださり撮影もできるまでみなさんが付き合ってくれて本当に感謝しかありません。撮影を通してすごく勉強させてもらいました！この作品に関われて本当に良かったです。色んなペアが出てくるので、みなさんのお気に入りペアをみつけちゃってください！

世古口凌（高林泉役）高林を演じました世古口凌です。長く愛され続けている『タクミくんシリーズ』に出演させていただけたこと、光栄に思います。ギイとタクミはもちろん他にも魅力的かつアグレッシブなキャラクターがたくさん登場します。ちょっと不器用な高林と吉沢の恋模様も楽しんでいただけたら幸いです！

祐楽（吉沢道雄役）『タクミくんシリーズ』で吉沢道雄役を演じることになりました、祐楽です。この作品に出演させていただけることを、とても嬉しく思っています。正義感が強く、まっすぐなところが吉沢の魅力だと感じています。一方で、吉沢とはまったく性格の異なる高林との 2 人の物語の展開、関係にもぜひご注目ください。登場人物それぞれに魅力がありますが、吉沢には自分自身と重なるような、譲れない思いの強さを感じました。多くの方に、吉沢と高林というふたりを愛していただけたら嬉しいです。

柊太朗（赤池章三役）沢山の同年代の皆さんと共演できて、スタッフの皆さんも優しくて、とても有意義な時間を過ごすことが出来ました。特に主演のお二人とは年齢も同じで、現場も泊まり込みの撮影だったのでとても濃い時間でした。原作を読ませていただいて、とても想いの強さが際立つ作品だなと感じましたし、学校生活というのもすごく新鮮でしたので、楽しんでお芝居に取り組みました。そして、ロケーションが毎日綺麗だったのでどう映像になって、どう皆様に届くのかとても楽しみです。よろしくお願いいたします。

宮本龍之介（柴田俊役）柴田俊役を演じさせていただきました、宮本龍之介です。柴田俊は落ち着いた雰囲気で、「立っているだけで務まる」と言われているような頼れる風紀委員長の3年生です。僕も原作を何度も読み返し、柴田俊というキャラクターを丁寧に演じさせていただきました。柴田俊は柊太朗さん演じる赤池章三とのシーンが多く、2人の作る空間はまるで時間がゆっくり進むような空気感が流れていると思います。そこもぜひ楽しんで見てみて下さい。

ごとうしのぶ（原作）仕事の都合で撮影現場にお邪魔することはできませんでしたが、主演のおふたりがサインしてくださったドラマ台本が後日手元に届きました。そのサイン、『文字はヤンチャですが気持ちはとても籠もっています！』というプロデューサーさんの解説付きで、あまりの可愛いらしさに気持ちがほっこりいたしました。どんなドラマになるのか視聴者の皆様と同じようにドキドキしたくて届いた台本の中身には目を通していないのですが、主題歌も含め、オンエアを楽しみにしています。

（文＝リアルサウンド編集部）