【台風情報】「台風12号」発生か？“台風のたまご”熱帯低気圧 きょう(19日)沖縄地方→21日には九州の西へ？今後の進路は【台風いつどこへ？今後16日間の天気予報シミュレーション 気象庁 19日午前8時更新】
気象庁は、きのう(18日)午前10時25分に、宮古島付近で熱帯低気圧が発生したと発表しました。
▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション
気象庁によりますと、熱帯低気圧はきょう（19日）午前６時には那覇市の南約210kmにあって、ゆっくりした速さで北北東へ進んでいます。
中心の気圧は１００８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。
今後の進路予想は【画像①】の通りです。
今後の進路はどうなる？
その中心は、
きょう（１９日）午後６時までには台風になり久米島の北約50km
中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
あす（２０日）午前６時には東シナ海
中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、
あさって（２１日）午前３時には九州の西
中心の気圧は１００８ヘクトパスカル
が予想されます。
全国各地の天気への影響は？
今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。
今後の情報に注意してください。