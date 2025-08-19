気象庁は、きのう(18日)午前10時25分に、宮古島付近で熱帯低気圧が発生したと発表しました。

▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション

気象庁によりますと、熱帯低気圧はきょう（19日）午前６時には那覇市の南約210kmにあって、ゆっくりした速さで北北東へ進んでいます。

中心の気圧は１００８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。

今後の進路予想は【画像①】の通りです。

今後の進路はどうなる？

その中心は、



きょう（１９日）午後６時までには台風になり久米島の北約50km

中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



あす（２０日）午前６時には東シナ海

中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、



あさって（２１日）午前３時には九州の西

中心の気圧は１００８ヘクトパスカル



が予想されます。

全国各地の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の情報に注意してください。