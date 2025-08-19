１８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円８９銭前後と前週末と比べて７０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７２円４５銭前後と同３０銭弱のユーロ高・円安だった。



ミシガン大学が１５日に発表した８月の米消費者態度指数（速報値）で１年先と５年先の予想インフレ率が前月から上昇したことなどを背景に、トランプ米政権が掲げる関税政策がインフレを招くとの警戒感が再び強まっている。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が次回９月会合で大幅な利下げに踏み切るとの観測が後退するなか、１８日の米長期金利が上昇したことからドル買いが優勢となり、ドル円相場は一時１４７円９９銭まで上伸した。ただ、２２日に予定されるジャクソンホール会議でのパウエルＦＲＢ議長の講演を見極めたいとするムードもあり、ドルは買い一巡後に上値が重くなった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６６１ドル前後と前週末に比べて０．００４０ドル強のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS