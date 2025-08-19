【風営法「改正」史】ノーパン喫茶からラッキーホールまで「ニュー風俗」を標的にした’84年の大改正

1948年の成立から38回の改正を重ねてきた風営法改正の歴史を風俗ジャーナリストの生駒明氏が振り返る連載【風営法「改正」史】。第２回は性風俗産業の取り締まりに現在まで大きく影響をあたえることとなった1984年の大改正について。このときに「フーエー法」は世間に大きく知られることとなった。

過激化、肥大化する「ニュー風俗」への取り締まりが目的

戦後の風俗業界の大きな転機となったのが、1984年の風営法の大改正だ。

法律名を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と改称するほど抜本的なもので、略称も「風営法」から「新風営法」「風適法」に置き換えられた。旧法を細分化して、取り締まりの目をより細かくしたものであり、野放しの性風俗に対する規制と、青少年の保護育成が眼目とされた。

改正の背景には、好景気による性関連産業の急成長があった。’80年代前半には新型の性風俗やその関連分野が肥大化し、ピークに達していた。

それらは主に「ニュー風俗」と呼ばれた。ノーパン喫茶、のぞき部屋、個室マッサージ、ファッションヘルスなどがそれにあたる。さらに女性のデッサンをしたり写真を撮ったりするという名目で女性が裸体を見せ、時にはヘルスのサービスをする個室ヌード、ベニヤ板の壁に開けられた穴に男性客が性器を突っ込み、壁の向こう側で女性が手のサービスをするラッキーホールなどもあった。

上記のような安価な「本番なし」の業種の他、マントル、ホテトル、デート喫茶（女性を選んで連れ出して遊ぶ）、愛人バンクなどの紹介系フーゾクも生まれていた。

「セックス産業の街」歌舞伎町

このような新型性風俗が過激化して、それまでの風営法では歯止めがかからなくなったことを受けて、取り締まりを強化するために大改正が行われたのである。

当時、性風俗産業の一大集積地だった新宿歌・舞伎町は、「セックス産業の街」としてマスメディアで大きく扱われ、悪名がとどろいていた。歌舞伎町の性風俗で働く女性の数は3000〜5000人にも達し、のぞき部屋など「本番なし」の手によるサービスだけで稼ぐ女性の月収は平均100万円に達したという。

こうした状態を危惧して、地元の住民は性産業の規制を求める運動を展開する。同様の運動は全国各地でも起こるようになった。

一方で’80年代初頭には青少年の非行問題が戦後最悪に達しており、年少者が繁華街で犯罪に巻き込まれたり非行に誘われたりする要因を除く必要があった。

あからさまに性を売り物にした産業が野放しにされ、増加していることが、風俗環境を害しているだけでなく、少年非行の大きな要因の一つとなっていると考えられたのである。その結果、規制を強化する方向性に拍車がかかっていく。

この改正では風営法の目的についての条項が追加され、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため」と明記された。「青少年の健全育成」をはかるための「風俗環境の浄化」が、それまで以上に重要視されたのである。

このことは現在でも歓楽街に大きな影響を及ぼしている。風俗店やガールズバー、コンカフェなどで真っ先に摘発されるのが、未成年の就労が絡んだ店であることは周知の通りだ。

性風俗は有害だから「公認」しない

1984年の大改正における重要な変更は、キャバレーやダンスホールなどの業種と、ソープやヘルスなどの性風俗業がはっきり区分されたことである。キャバレー、ナイトクラブ、まあじゃん屋などは「本質的に国民に社交と憩いの場を与えるもので、健全な娯楽の機会を与える営業」とされ、「許可」が必要なものとされた。

これに対して、個室付浴場業（ソープランド）、ストリップ劇場などの「性を売り物にするもの」は、「業務の内容からして営業の健全化になじまないので、決して公認するものではない」とされ、「許可」ではなく「届け出」のみが義務づけられた。

「届け出」制によって性風俗の存在が、ある程度認められているような印象を世間に与えているが、つまり「性風俗は本質的にいかがわしくて有害だから公認しない」ということである。

ここに風営法の問題が見てとれる。風営法には「現場で働く人の権利を守る」という視点がない。あるのは社会の裏側に押しやるための禁止事項だけで、「適正化」という言葉が名称に入っているのに、営業を適正化するための基準がないのだ。「あれしちゃダメ、これもしちゃダメ」だけで、「こうしたほうがいい、こうするべき」という指針がないのが、問題なのである。

性風俗業はあくまで規制や監視の対象であり、保護したり、推奨したりしないというスタンスである。風営法は「性風俗業は、大多数の国民が共有する性的道義観念に反し、国が許可という形で公的に認知するのは相当ではない」と考えている。要するに「風俗店はやっていることが不健全で、不道徳だからダメ」「みんなが持っている印象が悪いからダメ」と言っているのである。

こういった理由から、コロナ禍の中の’20年９月に大阪のデリヘル業者が「性風俗店に持続化給付金が支給されないのは職業差別で憲法違反だ」と国などに賠償を求めたものの、国庫からの支出で、性風俗業を下支えするのは相当ではない」と裁判官に判断され敗訴してしまった。

この’25年６月の最高裁の判決について原告の弁護団長をつとめた弁護士は、「コロナ給付金の重要性を最高裁が無視した」と批判している。また、長野県の信濃毎日新聞が社説で「風俗営業法の下で適法に事業を営む性風俗業者を閉め出す理由はない」と主張。この裁判では一審、二審の時点から「性風俗産業へのあからさまな差別だ」という反論が起こっていた。こういった性風俗に対する職業差別は、昔から根強く続いている。

ゲームセンター、アダルトショップ、ラブホテルが規制の対象に

話を1984年の風営法改正に戻そう。当時急成長していたゲームセンターは「非行の温床」といわれており、のぞき部屋、アダルトショップなどとともに新たに規制対象とされた。また以前からあったモーテルに加え、類似モーテル（法律上モーテルに該当しないが、主に異性を同伴する客に利用させることを目的とする旅館またはホテル）、ラブホテル、レンタルルームなども規制の対象となった。これはモーテル向けの規制のあり方では、小規模なレンタルルームやラブホテルを監督するのに不十分だったからである。

このときラブホテルや類似モーテルなどと一般の旅館やシティホテルとの区別を明確にするために「収容人数にふさわしい広さの食堂とロビーを設けていればシティホテルとみなす」という基準が作られた。だが、多くのラブホテルの経営者たちは「うちはラブホテルやモーテルではない」と、風営法の適用を免れるために食堂やロビーを設ける挙に出たという。旅館業法でいう宿泊施設として営業すればラブホテルとみなされず、立ち入り検査がないからであった。

また、常に変化し続ける性風俗産業を取り締まり当局がフォローするため、「性風俗に関するもので新たなかたちが登場しても、政令で定めれば規制の対象にできる」という条項が設けられた。

これに該当する具体的な業種は、当初は個室マッサージのみとされた。巷にはマントル、ホテトル、デートクラブが存在していたのだが、これらは売春を直接の目的としているため、そもそも法律で扱うべき正常な業種とは考えられず、風営法の規制対象に含まれなかったのである。

なお、ストリップ劇場では誇大広告や立て看板が禁止された。この頃、歌舞伎町の人々は風営法のことを「フーエー法」と呼び、雑誌メディアの中にはこの改正を「改悪であり愚行」とするものもあった。

【後編】ではこのような規制によって風俗業界はどう変わったのか、さらに店舗型性風俗の将来を決定づけた規制について解説している。

〔参考文献〕

『定本 風俗営業取締り』永井良和、河出書房新社、2015年

『戦後性風俗大系』広岡敬一、朝日出版社、2000年

『昭和 平成 ニッポン性風俗史』白川充、展望社、2007年

『風俗という病い』山本晋也、幻冬舎、2016年

『フーゾク進化論』岩永文夫、平凡社、2009年

『性風俗史年表 昭和［戦後］編』下川耿史（編）、河出書房新社、2007年

『「身体を売る彼女たち」の事情』坂爪真吾、筑摩書房、2018年

『性風俗のいびつな現場』坂爪真吾、筑摩書房、2016年

この他、多数の書籍、ネット媒体などを参照しました。

取材・文・写真：生駒明