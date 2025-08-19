相葉雅紀が神職以外入島禁止の神宿る島へ！『相葉さんの大冒険』#5の場面写真＆トレーラー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■生命力あふれる美しい自然に感動する相葉雅紀に、およそ10万のある生物が襲いかかる!?

相葉雅紀が出演し、Prime Videoにて独占配信中の“冒険自然番組”『相葉さんの大冒険』シーズン1の最終章となる#5が、8月23日0時より配信開始。配信を前に場面写真とトレーラーが公開された。

『相葉さんの大冒険』#5の舞台は、本土から60キロ、島全体が御神体とされている世界文化遺産・沖ノ島。長年、神職以外は入島を禁じられた古の秘境に特別に撮影許可が出た。

裸で海に入り、身を清める「禊」を行い、神宿る島へ足を踏み入れた相葉。生命力あふれる美しい自然に感動する相葉に、およそ10万のある生物が襲いかかる!? 驚きとワクワク、経験値が爆上がりの大冒険は必見だ。

解禁された場面写真は3点。船で沖ノ島に向かう相葉の姿や海で身を清める「禊」のカットが公開された。

配信情報

Prime Video『相葉さんの大冒険』

08/23（土）00:00から配信開始

『相葉さんの大冒険』公式X「相葉自然倶楽部」

https://x.com/aibanatureclub

『相葉さんの大冒険』公式Instagram「相葉自然倶楽部」

https://www.instagram.com/aibanatureclub/

『相葉さんの大冒険』公式公式YouTube「相葉自然倶楽部」