株価指数先物【寄り前】 +2σに沿ったトレンド形成でロング優勢 株価指数先物【寄り前】 +2σに沿ったトレンド形成でロング優勢



大阪9月限ナイトセッション

日経225先物 43780 +60 （+0.13％）

TOPIX先物 3128.0 +4.5 （+0.14％）

シカゴ日経平均先物 43805 +85

（注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比）



18日の米国市場はNYダウ、 S＆P500が下落した一方で、ナスダックは上昇。22日にジャクソンホール会議で米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長が講演する。先行きの金融政策に対する見解に注目が集まるなか、持ち高調整や利益確定目的の売りが優勢となった。ただし、9月の米連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ観測は根強く、相場を下支えした。



S＆P500業種別指数は自動車・同部品、消費者サービス、銀行が上昇した半面、不動産、メディア、素材が下落。NYダウ構成銘柄では、ユナイテッドヘルス・グループ 、キャタピラー 、シスコシステムズ 、ウォルトディズニー が買われた。一方で、シャーウィン・ウィリアムズ 、アムジェン 、ボーイング 、ホーム・デポ が軟調。



シカゴ日経平均先物清算値は大阪比85円高の4万3805円だった。日経225先物（9月限）のナイトセッションは日中比10円安の4万3710円で始まった。4万3620円まで売られた後はロング優勢の流れからプラスに転じると、米国市場の取引開始後には4万3930円まで買われる場面もみられた。買い一巡後は上げ幅を縮め、4万3760円～4万3840円辺りでの推移が続き、4万3780円でナイトセッションの取引を終えた。



シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まることになろう。米国市場が小動きだったこともあり、手掛かり材料に欠ける状況のため、東京市場でも膠着感が強まりそうである。ただし、ナイトセッションで4万3930円と4万4000円に接近していることもあって、ロング対応に向かわせそうである。



拡大傾向をみせているボリンジャーバンドの+2σ（4万3880円）と+3σ（4万5200円）でのレンジを継続しているが、前日も前場終盤にかけての強い値動きで+2σを突破し、後場は同バンドを上回っての推移が続いていた。本日も+2σ水準での攻防をみせてくると考えられ、+2σを上回ってくるようだと、インデックスに絡んだ資金流入が意識されやすい。



一方で、ジャクソンホール会議を控えるなかで持ち高調整の動きが強まる可能性はある。+2σが抵抗となるようであれば、短期的なショートを誘う可能性はありそうだ。そのため、オプション権利行使価格の4万3500円から4万4000円のレンジを想定する。週足では上向きで推移する+2σ（4万4070円）に沿ったトレンドをみせているため、押し目待ち狙いのロングが入りやすいと考えられる。



15日の米VIX指数は14.99（14日は15.09）に低下した。一時15.95に上昇する場面もみられたが、25日移動平均線（16.16）が抵抗線として意識されていた。ジャクソンホール会議が近づくなかで同線に接近する動きは想定内であり、リスク選好に向かいやすいだろう。



昨日のNT倍率は先物中心限月で13.99倍に上昇した。一時13.92倍に低下する場面もみられたが、その後の切り返しによって200日線（13.98倍）を挟んでの推移をみせるなかで、14.00倍に乗せる場面もあった。同線での攻防が続きそうだが、14.00倍台が定着してくるようだと、NTショートを巻き戻す動きが強まる可能性がありそうだ。



株探ニュース

