40・50代、夏トップスどうする？【ニトリのN+】で快適オシャレに解決！

まだまだ暑さが続くなか、無理せずオシャレを楽しめるトップスを買い足したい……。そんな40・50代は【ニトリ】が展開しているファッションブランド【N+（エヌプラス）】を選択肢に含めてみては？ N+では、ついラフになりがちな夏コーデにきちんと感や上品さをプラスしてくれそうなプルオーバーやジレが展開中。快適さも求めたい夏のワードローブの新たな選択肢になりそうなトップスをお届けします。

ワンツーを地味見えさせない接触冷感プルオーバー

【N+】「接触冷感ドットストライププルオーバー」\1,992（税込・値下げ価格）

浅めに開いたスキッパーネックが、夏にふさわしい抜け感をコーデに与えてくれるプルオーバー。織り柄のストライプがさりげなく浮かび上がる質感が、気楽なワンツーコーデを地味見えさせません。接触冷感性がある「軽くて肌触りサラサラ」（公式オンラインストアより）な布帛素材を使用しているため、1枚でシャレ見えと快適さを両立できそう。

プラスワンできちんと感を高めるテーラードジレ

【N+】「麻調テーラードジレ」\3,192（税込・値下げ価格）

ラフに振れがちな夏コーデにプラスワンで、大人っぽさときちんと感を高めてくれそうな襟付きのテーラードジレ。麻調の素材が見た目にも涼しげで夏らしさを損ねず、着慣れたコーデのマンネリ気分を払拭できそうです。ストンと落ちるシルエットは縦ラインを強調しやすく、すっきり見えに期待できるのもミドル世代に嬉しいポイントに。

袖のひと癖デザインが着映える上品プルオーバー

【N+】「タックスリーブプルオーバー」\3,990（税込）

タックと切り替えを入れることで袖にボリュームを出した品のあるひと癖デザインが、シンプルなTシャツとは差別化を図れるプルオーバー。大人世代の夏コーデにフェミニンなアクセントを添えてくれます。公式オンラインストアによると「さらりとした肌触り」の夏らしい麻調素材を採用しているとのことで、シーズンムードを楽しむのにもぴったり！

シアーなカーディガンで冷房対策 & 肌感をセーブ

【N+】「シアークルーネックカーディガン」\3,990（税込）

屋内の冷房対策やコーデの肌感を抑えるのに夏も重宝するカーディガン。上品な透け感にこだわったシアー素材の一着なら厚ぼったく見えにくく、つい避けがちな肌見せ面積の多いアイテムにも挑戦しやすくなるはず。シアー素材は近年のトレンドキーワードでもあるため、さっと羽織るだけでコーデの旬度も高めてくれます。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ