上下買っても3,300円以下！【しまむら】40・50代のオシャ見え♡「ワンツーコーデ」

厳しい暑さが続く夏のコーデはシンプルに上下のワンツーで完成させたいところ。大人世代に似合うプチプラアイテムを探すなら、【しまむら】から登場している【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）】のアイテムが一押し。上下買っても3,300円以下というお手頃価格ながら、さりげなくシャレ感が漂うデザインが魅力。プチプラ & 楽ちんなしまむらアイテムは、ミドル世代の夏コーデで手放せなくなるかも。

ビタミンカラーのブラウスを主役に

【しまむら】「ペプラムブラウス」\1,639（税込）、「シェフパンツ」\1,639（税込）

一点投入でコーデが華やぐビタミンカラーのブラウスは、シンプルなパンツとのスタイリングでも垢抜けた雰囲気に。夏らしいビビッドな色味が、顔まわりをパッと明るく演出します。ふわっと包み込むようなペプラムシルエットで、ボディラインを拾いにくいのが嬉しいポイント。ゆったりとしたシェフパンツでカジュアルに落とし込むと、ミドル世代もトライしやすい甘さ控えめな着こなしに。

清潔感のあるカラーで統一した好印象コーデ

【しまむら】「プルオーバー」\1,419（税込）、「シェフパンツ」\1,639（税込）

レイヤードしたような着こなしが1枚で完成するレースの襟付きTシャツ。ハイネックの襟は取り外しができるので、フェミニンにもカジュアルにも寄せられるのが魅力的。ゆとりのあるオーバーサイズシルエットで、風通しも良さそうです。裾にかけて細くなるシェフパンツを投入すれば、足元がすっきりと見えて好バランスなコーデに。

