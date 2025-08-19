宮里藍も苦労した異国で1年目から活躍

米女子ゴルフツアーのザ・スタンダード ポートランドクラシックは17日（日本時間18日）、米オレゴン州のコロンビア・エッジウォーターCC（6497ヤード、パー72）で最終日が行われた。2打差の首位で出た岩井明愛（Honda）が6バーディー、ボギーなしの66で、通算24アンダー。米ツアー初優勝を達成した。双子の妹・岩井千怜（Honda）は既に同ツアーで1勝しており、双子V達成は同ツアー史上初の快挙になった。「千怜が先に勝って、明愛が続く」はツアーと同じパターンで、2人のコーチは「明（あき）ちゃんはここからが強いんです」と明言した。（取材・文＝柳田通斉）

日本時間の早朝、2人を幼少期から指導してきた永井哲二氏は「やった」とつぶやいた。休暇を利用しての旅行中。ライブ映像は見られなかったが、全米女子プロゴルフ協会公式サイトでスコア速報を確認。重圧のかかる最終日をボギーなしで逃げ切ったことを知り、「すごいことをやってのけました。ちーちゃん（千怜）が64を出して追い上げて3位に入ったこともそうですが、2人が日本での試合と同じように高いレベルで競い合っていることがうれしいです」と実感を込めた。

「日本の試合と同じ」は、千怜が先に勝って、明愛が続いたこともだ。2人は埼玉栄高を卒業後、2021年6月に開催された日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）最終プロテストに一発合格した。そして、翌22年8月、千怜がNEC軽井沢72ゴルフトーナメントでツアー初優勝を飾り、翌週のCATレディースも制した。当日、明愛は「（千怜は）凄い精神力だなと思いました」と感心しつつ、「時間が経つにつれて、『自分も負けていられないな』という気持ちが出てくると思う」「自分のゴルフができるまで、ずっと待っていればいいことがあると思うので、頑張っていきます」と意気込んだ。

そして、同年は10月の富士通レディースで2位に入るなどしてシード権を獲得。翌23年4月には、KKT杯バンテリンレディスで悲願の初優勝を飾った。そこからさらに2勝し、24年も3勝で計6勝。この2年間に限定すれば、千怜の5勝を上回っている。それも踏まえ、永井氏は言った。

「ちーちゃんはコツコツ努力して上手くなったタイプですが、環境が変わってもすぐに対応できる一面があります。中学3年で遠征したタイの試合でも勝ったことがありますが、優勝争いになると普段以上の力を発揮します。一方のあきちゃんは教えたことをすぐにマスターする天才タイプですが、実は繊細で新たな環境に慣れるのに時間がかかります。でも、慣れてからがすごい。まさに今季、その2人ならではのパターンが出ている印象です」

明愛の課題は今も昔もパット。ただ、いったん感覚をつかめば、とことん入って今季も65以下のロースコアを多発している。そして、何より1勝したことで、永井氏は「これで焦りという呪縛から解放です。よりリラックスした状態で感覚を研ぎ澄ますことができます。今後、あきちゃんの無双状態が始まるかもしれません」と予想する。

一時帰国して原点で練習「謙虚で優しいまま」

姉妹は米国、フランス、英国とツアーで転戦する中、7月、8月と一時帰国。そして、永井氏が勤務する練習場のリンクスゴルフクラブ（埼玉・毛呂山町）でボールを打っている。まさに2人が腕を磨いてきた原点だ。

「2人とも何も変わっていませんでした。世界で活躍するプロになったのに謙虚で優しいままです。そして、2人で話しながらフェードを打ったり、ドローを打ったりしていました。こうして一番の理解者で、刺激を与えてくれる存在がいつも側にいる。ともにクラブもプレースタイルも日本にいた時のままで自然体。これからがもっと楽しみです」

現実に米ツアーはルーキーで初めてプレーするコースも多い中、結果を残している岩井姉妹。千怜はシーズン序盤から「日本でやって来たことをやれば、通用すると感じました」と話していたが、近い関係者は「あの宮里藍さんでも米ツアーや環境に慣れるまでが大変で、初優勝まで3年もかかったのに」とその実力に舌を巻いている。この先、2人は5大メジャーも含めてどれだけワクワクさせてくれるのか……。永井氏は2人の原点にいながら、それを楽しみにしている。



（THE ANSWER編集部・柳田 通斉 / Michinari Yanagida）