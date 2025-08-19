暑い夏の日、部屋の中でも涼しい場所を探すのは人間も猫も同じこと。今回ご紹介するのは、エアコンの送風口が近くにある冷蔵庫の上を、見事な特等席にしてしまった猫ちゃんです。投稿はX（旧Twitter）にて、なんと573.9万回以上表示。いいね数は16万件を超え、大バズりしたようです。

【写真：夏の暑い日に『猫が向かった先』とは……】

冷風を特等席で浴びてる猫

今回、Xに投稿したのは「ふわも」さん。登場したのは、猫のぷりもちゃんです。

ぷりもちゃんが夏の避暑地として選んだのは、冷蔵庫の上。猫が大好きな高い場所であることに加え、そのすぐ近くにはエアコンの送風口があったそうです。心地よい冷風を全身で受けながら、のんびりくつろぐ姿はとても気持ちよさそう。まるで「ここが私の特等席」と言っているかのように、堂々としたリラックスぶりを見せていたようです。

エアコンの涼しさと、安心できる高い場所。この両方を兼ね備えた冷蔵庫の上は、まさにぷりもちゃんにとっての理想の避暑スポット。暑さでぐったりしがちな時期でも、この場所なら快適に過ごせそうです。人間にもこんな避暑地があったら嬉しいですよね。

夏の知恵者なぷりもちゃんはXにて注目の的に！

冷蔵庫の上でエアコンの冷風を独り占めしていた、ぷりもちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「いい表情ですね」「とっても羨ましい」「お腹壊さない様ににゃん」などの声が多く寄せられていました。

冷蔵庫の上で涼しい風に包まれてくつろいでいた、ぷりもちゃん。その姿は、見る人の心にも涼しさを届けた…かもしれませんね。

Xアカウント「ふわも」では、猫たちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちの姿は見ているだけで元気が沸いてきます。

写真・動画提供：Xアカウント「ふわも」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。