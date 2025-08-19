À¾Åç½¨½Ó¡¡À¤³¦Åª¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤È¹±Îã¡ÖÅç½¨²ñ¡×³«ºÅ¡ª¡¡2¥·¥ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¾Åç½¨½Ó¡Ê54¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£À¤³¦Åª¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡À¾Åç¤Ï¡ÖÅç½¨²ñ¡ªSHIMA-HIDE Kai!¡×¤ÈÅº¤¨¡¢¿Íµ¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¥á¥¿¥ë¥®¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê¤¬¤±¤¿À¤³¦Åª¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¾®Åç½¨É×»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£2¿Í¤Ï¡ÖÅç½¨²ñ¡×¤È¾Î¤·¤¿¿©»ö¤Îµ¡²ñ¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®Åç»á¤â¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÀ¾Åç¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÄ¹¤é¤¯±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÈÅç½¨²ñ¡É¡£À¾Åç¤µ¤ó¤¬¥½¡¼¥µ¥é¡¼¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÅç½¨²ñ¡¡ÁÇÅ¨¤À¤Ê¡Á¡×¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¡¢¤ª2¿Í¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤ì¤ëÅç½¨²ñ¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÉÓ¥Ó¡¼¥ë½Â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Û¥ó¥È¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÌµÍý¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â²Ã¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤ºÇ¹â2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£