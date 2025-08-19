ストックしとこーーーッッ！【セブン-イレブン】うちカフェが華やぐ♡「冷凍スイーツ」

暑さに疲れたときやふと甘いものが食べたくなったときに、ストックしておけば手軽に食べられる「冷凍スイーツ」。今回は【セブン-イレブン】から、食欲がないときの朝食にもぴったりなスムージーボウルと、おうちでのカフェタイムが華やぎそうなスイーツを紹介します。

SNSで話題のアサイーボウル

SNSで人気に火が点いた「Dole アサイーボウル」。話題のアサイーボウルを自宅で簡単に食べられる手軽さ、ワンコインで買えるお得感もありリピーターも多いよう。ピタヤやキウイなど新作フレーバーも登場していますが、まずは大ヒットとなったこちらを味わってみて。

夏らしい味わいを楽しめるフレーバー

「Dole マンゴーボウル」は、アサイーボウルに続いて登場したフレーバー。ベースはバナナとマンゴーのスムージー、そこにカットバナナ・ブルーベリー・ストロベリーがトッピングされています。グラノーラも入っているので、小腹が空いたときや朝食にちょうどいいボリューム感です。

解凍時間で変わるレアチーズの食感

「瀬戸内産レモンのレアチーズ」は、なめらかなレアチーズにレモンの爽やかな酸味がアクセントになりそう。解凍時間を長くするほど、レアチーズの食感がふんわりになるので、好みに合わせて解凍時間を調整すると良さそうです。

とろける食感の濃厚クリームチーズ

こちらは「コーヒー香るティラミス」。自然解凍するなら約20分、冷蔵庫で解凍するなら約1時間15分です。電子レンジ解凍ができないので解凍時間が少し必要になりますが、時間をかけることでクリームチーズの濃厚さやとろける食感を堪能できそうです。

思い立ったときにすぐに食べられる【セブン-イレブン】の「冷凍スイーツ」は、解凍時間によって変わる食感の違いも楽しみの1つ。暑い夏には、アイスのようなひんやり感を楽しめる半解凍もおすすめです！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@tabezuki_gram様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる