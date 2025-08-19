Instagramアカウント「megumi」さんが投稿した動画が29.8万再生され話題になっています。子どもたちを出迎える猫ちゃんの様子を見た視聴者に「尊すぎます」「幸せな気持ちになりました」「見たこっちが幸せ」と、たくさんの幸せを届けているようですよ。

【動画：小学校から子どもたちが帰ってくると……】

ごはんを食べていたら…

ごはんを食べていた茶トラ猫のチャチャさん。窓越しに小学校からお兄ちゃんが帰ってきたことを察し、慌ててごはんを平らげたといいます。ごはんも食べたい、でも早くお兄ちゃんに会いたい。そんな気持ちが全身からあふれていたそうです。

チャチャさんが玄関まで出迎えにいく足取りは軽やかで、後ろ姿からもウキウキしている様子が丸わかり。玄関を上がり歩いていくお兄ちゃんの後ろをついていく姿はとても健気だったといいます。

スリスリからの「はいどうぞ！」

お兄ちゃんがランドセルをおろすと、すかさず足にスリスリ。からの、おなかを見せてゴロン。「はいどうぞ！」「たっぷりなでなでしてください！」の合図ですね。チャチャさんの期待に応えるように、お兄ちゃんは愛おしそうになでなでしていたそうです。

続いて、外で声がするのを聞きつけたチャチャさん。どうやらお姉ちゃんも小学校から帰ってきたようです。家に帰ってくるまで耳をピクピクさせて、ソワソワが止まらない様子だったといいます。

お姉ちゃんも帰宅！

お姉ちゃんが帰宅すると、チャチャさんは再びウキウキで玄関へ。そして迷うことなく、お姉ちゃんの足元でゴロンしたそう。全身の力を抜いた転がり方は、お姉ちゃんへの絶対的な信頼が感じられます。

お姉ちゃんはもちろん、チャチャさんが満足するまでたっぷりなでなで。チャチャさんは頭やあご、背中まで全身たっぷりなでなでしてもらってとっても幸せそうだったとか。お兄ちゃんもお姉ちゃんももちろん満面の笑顔だったとのことで、相思相愛ぶりがうかがえますね。

チャチャさんの愛あふれるお出迎えを見た視聴者からは「こんなに好き好きされたら学校行きたくなくなっちゃう」「お子さんたちがいい子なんだって本当に思います」などのコメントが寄せられています。チャチャさんは愛情を与えれば与えるほど返してくれる猫ちゃんのようですね。

Instagramアカウント「megumi」さんは、8人家族と猫ちゃんたちの微笑ましい日常をたくさん投稿されています。新たに子猫のムギちゃんとモカちゃんも家族に仲間入りし、ますますにぎやかに過ごされているそうです。

