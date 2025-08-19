堀口真帆、初のバースデーイベントを開催「心から楽しみ」 『仮面ライダーゼッツ』ヒロイン・ねむ役
俳優、モデルの堀口真帆（16）が10月11日に東京・plat渋谷で『堀口真帆 バースデーイベント』を開催するこを発表した。
【写真】『仮面ライダーゼッツ』ではタレント好感度ナンバーワンのCM女王のねむ役の堀口真帆
堀口はティーン向けファッション誌『Seventeen』（集英社）の『ミスセブンティーン2025』のファイナリストにも名を連ねている。所属事業所の先輩である今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の18日放送の第101話にも出演。念願の初共演を果たした。さらに、9月7日にスタートする令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）では、一目見ると必ず夢に出てきてしまう、タレント好感度ナンバーワンのCM女王のねむ役でヒロインを務めることも発表されたばかりとなっている。
10月10日の誕生日翌日となる10月11日は初のバースデーイベントとなり、特典会も実施。日頃の感謝の気持ちを込めファンと一緒に楽しめる特別な1日となる予定。イベント、特典会の詳細、チケット受付情報は公式サイトやSNSで確認できる。
■堀口真帆コメント
いつもたくさんの応援ありがとうございます！人生で初めてのバースデーイベント、とても楽しみです。今、皆さんに楽しんでいただけるコーナーを準備中で、私も一緒に考えてワクワクしています！
質問コーナーやゲームなど、皆さんと直接交流できる企画もご用意していますので、ぜひ楽しみにしていてください！
17歳の誕生日を一緒にお祝いしていただけたら、とってもうれしいです。みなさんにお会いできる日を、心から楽しみにしています!!
【写真】『仮面ライダーゼッツ』ではタレント好感度ナンバーワンのCM女王のねむ役の堀口真帆
堀口はティーン向けファッション誌『Seventeen』（集英社）の『ミスセブンティーン2025』のファイナリストにも名を連ねている。所属事業所の先輩である今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の18日放送の第101話にも出演。念願の初共演を果たした。さらに、9月7日にスタートする令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）では、一目見ると必ず夢に出てきてしまう、タレント好感度ナンバーワンのCM女王のねむ役でヒロインを務めることも発表されたばかりとなっている。
■堀口真帆コメント
いつもたくさんの応援ありがとうございます！人生で初めてのバースデーイベント、とても楽しみです。今、皆さんに楽しんでいただけるコーナーを準備中で、私も一緒に考えてワクワクしています！
質問コーナーやゲームなど、皆さんと直接交流できる企画もご用意していますので、ぜひ楽しみにしていてください！
17歳の誕生日を一緒にお祝いしていただけたら、とってもうれしいです。みなさんにお会いできる日を、心から楽しみにしています!!