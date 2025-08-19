MLB1年目ながらチームトップの10勝目をあげている菅野智之投手。その好投の理由について赤星憲広さんが分析しました。

菅野投手は、NPBの舞台でも多彩な変化球と抜群の制球力を武器に好成績を収めてきました。この変化球については、菅野投手自身も信頼を寄せており、メジャー挑戦前にも“スライダーなどの落ち球を武器にする場面が多いのでは”と語っていました。実際、菅野投手はここまでもスライダーを武器にメジャー屈指の強打者たちを打ち取っています。

しかし赤星さんは変化球だけではなく、菅野投手のストレートにも注目。「変化球を生かすためのストレートのキレというか、ストレートで力勝負が出来ているというのが大きい」と語ります。続けて「去年ストレートの威力がまた戻ってきたなという印象があった。メジャーのマウンドでもこのストレートが投げられれば勝てるだろうなとは思っていましたが、10勝目をあげた試合は平均で150キロ超え。ストレートで詰まらせるシーンもあったので、それがあるからこそ武器のスライダーも生きているんじゃないかな」と分析しました。

菅野投手自身も10勝目を「まだまだ通過点」とコメント。シーズン終盤戦の好投にも注目です。

(8月17日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再編集）