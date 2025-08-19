相葉雅紀、裸で海に…「禊」カットが解禁 神職以外は入島“禁止”の沖ノ島で大冒険
嵐の相葉雅紀が出演するPrime Videoにて独占配信中の“冒険自然番組”『相葉さんの大冒険』のシーズン1の最終章#5が8月23日午前0時から配信される。配信を前に、場面写真とトレーラーを解禁された。
【番組カット】頼もしい背中！船の先端で海を見つめる相葉雅紀
『相葉さんの大冒険』＃5の舞台は、本土から60km、島全体が御神体とされている世界文化遺産・沖ノ島。長年、神職以外は入島を禁じられた古の秘境に特別に撮影許可が出た。裸で海に入り、身を清める「禊」を行い、神宿る島へ足を踏み入れた相葉。生命力あふれる美しい自然に感動する相葉さんに、およそ10万のある生物が襲いかかる。
解禁された場面写真は３点。船で沖ノ島に向かう相葉さんの姿や海で身を清める「禊」のカット。驚きとワクワク、経験値が爆上がりの大冒険となっている。
