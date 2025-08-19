今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『umesan_wanko』へ投稿された、超大型犬「アレンくん」の様子です。赤ちゃんの頃と現在の姿を比べてみたところ…白くてモフモフなのはそのままに大きく成長を遂げた光景に「可愛いがとまりません♡」との声があがりました。

【動画：白くてモッフモフな『超大型犬の赤ちゃん』→尊い成長を遂げた『ビフォーアフター』】

子犬の頃（Before）なアレンくん

この日、アレンくんの子犬の頃と今とのビフォーアフターを見比べてみることにした飼い主さん。超大型犬であるグレートピレニーズのアレンくんは、飼い主さん家族の一員となってからすくすくと育ち、存在感のある大きさへと成長を遂げました。

でも、ビフォーとして比べた記録の中のアレンくんは、小型犬ほどの大きさ。一緒に暮らすチワワの「ジャックくん」とあまり変わらず、顔つきもまだまだ幼くて、一見して赤ちゃんなのがよく分かったのだとか。

大きくなった（After）アレンくん

続いて大きくなったアフターの記録を見てみると、座った姿が飼い主さんがしゃがんだ時と同じくらいに成長していたアレンくん。こんなにも大きくなるんだ、正に超大型犬だと改めて驚かされました。

そんな風に大きさは随分と変化したビフォーアフターでしたが、変わらなかった点もあります。それは、白くてモッフモフな可愛さ。子犬の頃から変わらないどころか、今でも魅力は増していくばかりのアレンくんなのでした。

小型犬から超大型犬まで犬が3頭！

飼い主さんのお宅にはアレンくんとジャックくん以外に秋田犬の「琥珀くん」もいて、小型犬から超大型犬まで計3頭が一緒に暮らしているそう。

ジャックくんとアレンくんが同じポーズでウトウトしていたり、散歩中の琥珀くんとアレンくんが一緒に歩く姿やみんなで仲良く並んでいる姿など、見るとほっこりして自然と笑顔に。3頭のこれからが、今後も楽しみです。

この投稿へは「みんなみんな可愛い～～♡」というコメントが寄せられており、その他の投稿にも「癒されましたぁ～」「メロメロになっちゃいますね～」「ホンッットに可愛い」「まったり感が可愛い」「ぬいぐるみみたい」「ほのぼの」「とっても甘えん坊ちゃん」など、ジャックくん・アレンくん・琥珀くんそれぞれの魅力と癒し要素がたっぷりな日々の投稿に、視聴者から絶賛のコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『umesan_wanko』では、チワワの「ジャックくん」・グレートピレニーズの「アレンくん」・秋田犬の「琥珀くん」と飼い主さんご家族の、それぞれの可愛さと多頭飼いの楽しさが溢れる日常が公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「umesan_wanko」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。