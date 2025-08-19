よちよちと歩けるようになった女の子とお散歩する柴犬さん。しかし、まだ心許ない女の子の歩き方が心配なようで……。まるで保護者のようなわんこの行動は Instagramでも大きな反響を呼び、「心配なのね」「立派な保護者柴ですね！」「『妹が心配でたまらない』そんな風に思っているのかな」といった声が寄せられました！

【動画：歩けるようになった小さな女の子→心配した犬が…まるで本当の親のような『保護者感あふれる光景』】

よちよち歩きの妹を見守る柴犬さん

Instagramアカウント『柴犬 むぎ(@shiba_mugista)』さまでは、柴犬のむぎちゃんと後から誕生した飼い主さんの双子の娘さんたちのやりとりが投稿され、多くの人を笑顔にしています。

最近になり、ひとりでも歩けるようになったという娘さん。しかし、歩けない赤ちゃん時代を知っているむぎちゃんは、どうやら妹をお外で歩かせることに不安なようで……。

「勝手に行ったら危ないよ」と注意するように、娘さんの後ろをピッタリくっついて歩くむぎちゃん。気分はお姉さんを飛び越えて、もはやお母さんです！

暑さでバテないように配慮も！？

さらに、今年は気温が高い日が続く時期もあったため、お外を長時間歩くのは危険！と、むぎちゃんが娘さんを涼しい店内へと誘おうとする様子も。

しかし、娘さんもお店の中が気になっている様子ではあるものの、なかなか入ってくれません。そういう日もあるよね！

その後も「休憩しよ？」と妹と並んでお店の方を見つめるむぎちゃん。しかし、娘さんはまだお外でお散歩したい気分だったようで、そのままむぎちゃんの横を素通りしてスルー！

最後まで歩けるようになった娘さんの健康を心配するお母さんのようなむぎちゃんなのでした♪

妹思いな柴犬さんに絶賛の嵐

終始、女の子のことを心配そうに見守り、時には休憩を促そうとするむぎちゃんの行動は、 Instagramに投稿されると多くの人から反響が寄せられました。

投稿には「心配なのね」「立派な保護者柴ですね！」「『妹が心配でたまらない』そんな風に思っているのかな」「ほのぼのしますね」といった声が寄せられ、見た人の心をほんわか温かくしてくれたようです。

Instagramアカウント『柴犬 むぎ』さまでは、柴犬のむぎちゃんの日常を中心に、後から生まれた双子の娘さんたちとの可愛らしいやりとりも不定期に投稿されています。

今回ご紹介した投稿以外の様子も気になる方は、ぜひInstagramアカウントを覗いてみてくださいね！

