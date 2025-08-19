「自分も他者も大切に守る方法」を知ることで、幸せな人間関係を作る力が育まれる―――

現在の性教育ブームの火付け役となった1冊『おうち性教育はじめます』シリーズの最新作が発刊された。タイトルは『こどもせいきょういくはじめます』（KADOKAWA）。「子どもが自分で読める本が欲しい！」というたくさんの読者の声から生まれた、シリーズ三作目にして初めての児童書だ。

著者のフクチマミ氏は、二児の母でもあるマンガイラストレーター。自身の著作としても初めてとなる児童書は、「大人から小学生へ贈る、お守り的コミック」にしたかったと話す。

今回『こどもせいきょういくはじめます』の発刊にあたり、フクチマミ氏にインタビューを行った。聞き手は、子ども向けに「自分の身を守る方法」を網羅的に紹介した児童書『いのちをまもる図鑑』の著者、滝乃みわこ氏。

児童書の著者である2人の話から見えてきた、今の時代に必要な教育とは。（取材・文＝瀬戸珠恵）

「男だからプライベートパーツを守らなくていい」のはおかしい

滝乃みわこ（以下、滝乃）：性教育のあり方は時代とともに変わってきています。昔は「当たり前」だと思っていたことが、現代では不適切になっていることも。親世代も意識してアップデートしていかないと、認識がずれてしまうかもしれません。『こどもせいきょういくはじめます』の取材中、フクチさんが特にご自身の認識をアップデートされたことってありましたか？

フクチマミ（以下、フクチ）：男の子の着替えについて、です。7章〈5・6年生〉「セクハラのはなし」で、男子は廊下に出されて、ここで着替えてねと言われるケースが出てきます。

これはセクハラに当たる可能性があると知ったときに、初めて「男だから」という扱われ方について考えたんです。

そういえば公衆の男子トイレの小便器も、プライベートパーツ（自分だけが見たり触ったりしていいところ。特に口、胸、性器、お尻の4つ）が守られているとは言えないのかな、って。

様々な事情があって、正解はないと思うのですが、少なくとも、肌やプライベートパーツを見せたくないと思った男の子がいたら、尊重したい。社会全体で、男性のからだを雑に扱わない、性別に関わらず、からだを大切にするという空気を作っていきたいなと。

滝乃：なるほど。男性を変えるのではなく、「男だから」と言われる社会を変えるというか。

別のページに、太っていると言われたことでスイミングスクールを辞めてしまった男の子の話が出てきますよね。で、ママたちが「男の子なのに、そんなこと気にするんだ」と話していて、それを子どもたちが聞いている。

ママたちに悪気はないのだけれど、そう言われた子どもの気持ちを考えることから始めれば、また違ったかたちになりますよね。

「イヤ」という感覚を尊重することの大切さ

フクチ：その子が“イヤだと感じた”ことがまず尊重される社会は、生きやすいですよね。それには、私たちが、その感覚を尊重する大人でいたいなと思いました。

『こどもせいきょういくはじめます』の共著者である村瀬幸浩先生、北山ひと美先生が、まさにそういう大人なんです。相手の「イヤ」を受け止められて、自分の「イヤ」を伝えられる。相手が誰であってもきちんと謝るし、逆に信念をもって「ここはゆずれない」と線を引くこともできる。そして何より、意見の相違があっても決して不機嫌にならない。性教育を学んだら、こういう大人になれるんだ、と思いました。

滝乃：そういえば本書で紹介されている「ふれあいサイコロゲーム」のルールにありましたね。「断られても、不機嫌にならない」。

フクチ：断られたり、自分と意見が違うと、「自分への否定」と受け取りがちなんですよね。特に、優秀で“いい子”とされてきた人は、そもそも「断る」「違う意見を言う」経験が少ないと思うんです。

滝乃：確かに。「イヤ」と言わない子がほめられる社会ですもんね。大人になったからといって、いきなり「イヤ」は言えないかも。

子どもは「イヤ」を言う練習を。大人は不機嫌にならない練習をする

フクチ：自分の「イヤ」を伝えること、相手に「イヤ」と言われても不機嫌にならないこと。その経験を子どものころからたくさんさせていくことが、今の時代に求められている、大切な教育なのだと教わりました。一方で、子どもの「イヤ」は、親とって不都合なことが多い。それに「これは単にワガママなのでは…」と不安になってしまったり。そこが、親子のすごく難しいところで…。

滝乃：確かに。でも、子どもが「イヤ」と言う練習になっていると知っていたら、大人は「ま、いっか」と思えることが増えるような気がします。

フクチ：うんうん。そもそも子どもが「イヤ」と言えるようになっても、大人が不機嫌になってしまったら、練習になりませんものね。私の場合は、『こどもせいきょういくはじめます』の取材で性教育を学んで、大人も「イヤ」を受け止めて、不機嫌にならない練習をしようと考えるようになりました。

滝乃：子どもはもちろん、これからの時代に必要な考え方を大人も一緒に学べますね！

※本稿は『こどもせいきょういくはじめます』に関する書き下ろし対談記事です。