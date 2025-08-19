ボーンマス、19歳“逸材”ウインガーをリヴァプールから獲得！ 移籍金約50億円で買い戻しOPが付帯
プレミアリーグのボーンマスは18日、リヴァプールからスコットランド代表FWベン・ドークを完全移籍で獲得したことを発表した。
現在19歳のベン・ドークはセルティックの下部組織出身で、2022年1月にトップチームデビュー。2カ月後にはリヴァプールへと完全移籍し、同年12月にスコットランド人選手として最年少の17歳でプレミアリーグデビューを飾った。ひざの手術によって2023−24シーズンの後半を欠場したものの、昨シーズンはレンタル先のミドルズブラで公式戦24試合出場3ゴール7アシストを記録。チャンピオンシップの舞台で結果を残し、今夏の移籍市場では複数クラブからの関心が噂されていた。
そんななか、ボーンマスがベン・ドークの獲得を正式発表。契約期間は5年間となっており、新天地での背番号は11番に決定した。また、イギリスメディア『スカイ』は移籍金を2500万ポンド（約50億円）と報道。リヴァプールからレヴァークーゼンに加入したイングランド代表DFジャレル・クアンサーと同様、ベン・ドークの契約にも買い戻しオプションが付帯しているという。
ボーンマスへの完全移籍が決まったベン・ドークは、クラブ公式サイトで以下の通りコメントしている。
「ここに来られて本当にワクワクしている。僕にとって今が正しいタイミングだと感じているし、最高レベルでコンスタントにプレーできる素晴らしいチャンスだ。まさにぴったりのチームだと感じている。このチームはとても魅力的なフットボールをする。スピードがあって、自分のプレースタイルに本当に合っている。だから、ここでプレーするチャンスを断るなんて考えられなかった」
