脱「たかが枕」で人生が変わる…寝苦しい日々が嘘のように終わる

初の著書『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）では、寝具を味方にして快眠に導き、仕事に家事に最高のパフォーマンスを発揮できる「60＋プラス1」の方法を、さまざまなエビデンス（科学的根拠）とともに徹底指南！

※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

寝姿勢は「一人ひとり違う」からこそ、計測が大切

枕選びでいちばん大事なことは、「自分に合ったものを選ぶ」ことです。

当たり前のように聞こえるかもしれませんが、ここには大きな落とし穴があります。人の姿勢や体格、筋肉のつき方、寝返りの回数、好みの硬さや柔らかさ……これらすべてが異なるため、「万人に合う枕」は存在しないのです。

だからこそ、私たちの店では初めに姿勢を計測し、その人だけの「正しい寝姿勢」を導き出します。そのうえで高さや素材、硬さなどを微調整していく――それが快眠のための第一歩になります。

枕ひとつで「睡眠の質」は大きく変わる

枕は単なる寝具の一部と思われがちですが、実は睡眠の質に大きく影響します。合っていない枕を使っていると、寝ている間に首や肩に負担がかかり、筋肉が緊張したまま朝を迎えてしまうことがあるのです。

「朝起きたら首が痛い」「肩こりがとれない」「寝た気がしない」――そんなお悩みを抱えている方は、枕が原因かもしれません。

正しい高さ・硬さ・幅を備えた枕は、頭から背骨までの自然なカーブを保ち、呼吸もスムーズに。これだけで、翌朝の目覚めが驚くほど変わる方も珍しくありません。

枕選びは「自分の身体との対話」

オーダーメイド枕というと、ハードルが高いと感じる方もいらっしゃいますが、実際には「自分の身体と向き合う貴重な機会」でもあります。

猫背や反り腰といった癖を知ることで、自分の身体の状態を客観的に把握できます。これは、日常生活での姿勢改善や、腰痛・肩こり予防にも役立ちます。

また、枕を調整する過程で「今までこんなに首が曲がっていたのか」と気づく方も少なくありません。そうした発見が、眠りだけでなく健康全体を底上げしてくれるのです。

「10年後も元気でいるために」今できること

睡眠は、一日の疲れをリセットする時間であり、身体の修復や脳の整理にも欠かせません。

その質を左右するのが枕とマットレスだとしたら、そこに少しだけこだわってみるのは、とても理にかなった「投資」だと思うのです。

睡眠の質を高めることは、結果的に日中のパフォーマンスを上げ、心身のストレスを軽減し、将来の病気の予防にもつながっていきます。

「よく眠れた」と感じる朝が増えるだけで、人生の満足度は驚くほど変わります。ぜひ、あなた自身の「理想の眠り」のために、いま一度、枕と向き合ってみてください。

