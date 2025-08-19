1984年～1989年にアメリカで人気を博し、2006年にも映画化された『マイアミ・バイス』が復刻する。『トップガン マーヴェリック』（2022）『F1(R)／エフワン』（2025）のジョセフ・コシンスキーが監督を務める再映画版が進行中なのだ。

「マイアミ・バイス」（別邦題「特捜刑事マイアミ・バイス」）は、1984年～1989年にアメリカで放送された刑事ドラマ。メトロ・デイド警察風紀取締班の潜入捜査官ソニー・クロケット＆リカルド・タブスがさまざまな事件に挑むスタイリッシュなシリーズで、ドン・ジョンソン＆フィリップ・マイケル・トーマスが主演した。

2006年には、ドラマ版の製作総指揮を務めたマイケル・マン監督によって、コリン・ファレル＆ジェイミー・フォックス主演のリメイク版映画も製作されている。

新たな映画版はオリジナルのドラマ版に基づく。脚本は『トップガン マーヴェリック』のエリック・ウォーレン・シンガー、『ナイトクローラー』（2014）「キャシアン・アンドー」（2022-2025）のダン・ギルロイがすでにだ。

コシンスキー監督にとって、オリジナル版の「マイアミ・バイス」には格別な思い入れがあるという。「1985年、僕ら世代の他のみんなはコミックを読んだり、スター・ウォーズのフィギュアやトランスフォーマーのオモチャで遊んだりしていました。でも当時僕は『マイアミ・バイス』を観ていたんです」と米にて懐かしんでいる。

「僕にとって、ドラマ版はとても大事な思い出の作品。マイケル・マンの作品にも出会えましたし。あの時代には弱いんですよ。ああいう作品を観て育ちましたから。マイアミ出身というわけではないんですけど、すごくワクワクします。」

さらに「あまり言いすぎるわけにはいかないのですが、今、取り組んでいますよ」と進捗を伝えたコシンスキー。『マイアミ・バイス』といえば主人公のふたりがボートに乗って移動する姿が象徴的だが、「飛行機、車ときて、次はボートだと言われます」ともジョークを飛ばしている。

ちなみにコシンスキーにはこの企画のほか、スタジオが「」と改めた『トップガン マーヴェリック』の続編や、そのプロデューサーであるジェリー・ブラッカイマーと再タッグを組む（タイトル未定）も控えている。

飛行機、車ときて、次はボートか？UFOか？それともまた飛行機か？どんな乗り物であっても、新たな境地へと連れて行ってほしい。

