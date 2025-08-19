¡Ú£Ê¥ê¡¼¥°Ï¢ºÜ¡ÛOBÃæÂ¼Ãé¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤ÎºÇ¹â·æºî¤Ï¡©
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¼ÂÂÖ
¡Á¥×¥í¤ÇÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤¬°é¤Ä¤ï¤±¡ÊÏ¢ºÜ¢¡Âè16²ó¡Ë
ÈÖ³°ÊÔ¡§ÃæÂ¼Ãé¥Ø¥Ã¥É¥ª¥Ö¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê¸åÊÔ¡Ë
£Ê¥ê¡¼¥°È¯Â°ÊÁ°¤«¤é¡¢¥×¥í¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¼¡¡¹¤ËÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¡£¤½¤Î°éÀ®¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ëÆ±Ï¢ºÜ¡¢º£²ó¤ÏÁ°²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¥Ø¥Ã¥É¥ª¥Ö¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡¦ÃæÂ¼Ãé»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡½¡½¡£
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¥Ø¥Ã¥É¥ª¥Ö¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤òÌ³¤á¤ëÃæÂ¼Ãé»á¡¡photo by Sano Miki
ÃæÂ¼Ãé¡Ê°Ê²¼¡¢ÃæÂ¼¡ËËÍ¼«¿È¤ÏÅìµþ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢Åìµþ¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´Á³ÌäÂê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¥ª¡¼¥ëÅìµþ¤Ê¤Î¤Ç¡£
¡¡¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡ÊFCÅìµþ¤Î¤³¤È¤ò¡Ë¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¤¢¤Î¥Á¡¼¥à¡×¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢°¸ý¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ±¤¸Åìµþ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤è¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½³°¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤«¤é¤³¤½¤ï¤«¤ë¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¤è¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÃæÂ¼¡¡¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£³°¤Ø¹Ô¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¤è¤µ¤â¤ï¤«¤ë¤·¡¢µÕ¤ËËÍ¤¬¹Í¤¨¤ë¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡½¡½ÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤ë¡¢¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤È¤Ï¡©
ÃæÂ¼¡¡¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÍ·¤Ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤·¡¢³Ú¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï³Ú¤·¤à¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤±¤É¡¢»î¹ç¤Ë¤Ï¾¡¤ÁÉé¤±¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤â¾¡¤È¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÏÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤±¤ê¤ã¤¤¤¤¤À¤í¡×¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÁª¼ê¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤¿¤Á¤òÂç¿Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£¥È¥Ã¥×¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢µ»½Ñ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ä¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤¬Í×µá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤òÍú¤°ã¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ç¤Ï¿¹ËÜµ®¹¬¡¢FCÅìµþ¡ÊFCÅìµþ£Õ¡Ý23¡Ë¤Ç¤Ïµ×ÊÝ·ú±Ñ¤È¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤·¤Æ£Ê¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ÃæÂ¼¡¡¿¹ËÜ¤Ï¤â¤¦¡Ê£Ê¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿15ºÐ¤Î»þÅÀ¤Ç¡ËÃæ³ØÀ¸¤ÎÂÎ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢µ»½Ñ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆùÂÎÅª¤Ë¤â¡ÊÄÌÍÑ¤¹¤ë¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ú±Ñ¤Ï¡¢µ»½ÑÅª¤ËÈô¤ÓÈ´¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÆùÂÎ¤Ç¤Ï³ð¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢µ»½Ñ¤È¸Ä¿ÍÀï½Ñ¤Ç¡¢£±¡¢£²»î¹ç¡ÊJ3¤Ç¡Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦ÉáÄÌ¤Ë¤ä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÆùÂÎÅª¤ËJ1¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¤±¤É¡¢J3¤Ê¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
ÃæÂ¼¡¡¤¤¤ä¡¢ÆùÂÎÅª¤Ë¤ÏJ3¤Ç¤â¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢·ú±Ñ¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥Ù¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢µ»½Ñ¤È¸Ä¿ÍÀï½Ñ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎÍýÁÛ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤È¡£
ÃæÂ¼¡¡¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ã¤Æ¡¢16¡¢17¡¢18 ºÐ¤ÈÇ¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤É¤ó¡ÊÎÏ¤¬¡Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬¤Þ¤À¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëµ»½Ñ¤È¸Ä¿ÍÀï½Ñ¤¬¹â¤¤¤«¤é¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡Ê¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç¹â¤¤µ»½Ñ¤È¸Ä¿ÍÀï½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ë¡¢¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ä¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ç¤âÍýÁÛ¤À¤·¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÍýÁÛ¤ÎÁª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ä¹¤¯¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÃæÂ¼¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¡¢ÆÉÇä¥¯¥é¥Ö»þÂå¤â´Þ¤á¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¡¼¥¹¤ÎºÇ¹â·æºî¤ÏÃ¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÃæÂ¼¡¡Ã¯¤Ç¤¹¤«¤Í......¡¢ºÇ¹â·æºî¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤¬¸«¤¿¤Ê¤«¤Çµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢µÆ¸¶»ÖÏº¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¤Ç¤â¡¢¤¸¤ã¤¢»ÖÏº¤¯¤ó¤¬º£¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¿¹ÅÄ¹¸¼ù¤Ï¤½¤ÎÅö»þ¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»ÖÏº¤¯¤ó¤è¤ê¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡£
¡¡Áê¼ê¤Î·ù¤¬¤ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÃæÅçæÆºÈ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¾®ÎÓÍ´´õ¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¥¸¥ç¥¨¥ë¡ÊÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ë¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤È»×¤¦¤·¡¢Èæ¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ç10ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤È¤«¡¢²¿²ó¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤ì¤ÐÊÌ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤À¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤À²¿¤«¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¤Ã¤È¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ò³Í¤ëÆüËÜ¿ÍÃË»ÒÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥ô¥§¥ë¥Ç¥£½Ð¿È¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë